Scatta il bacio al GF Vip 7. Nella Casa non solo liti, ripicche e uscite infelici (come quella di Attilio Romita che abbiamo raccontato nell’articolo che trovate in fondo). Per una sera i vipponi di Alfonso Signorini hanno lasciato da parte i rancori e si sono dai alla pazza gioia.

Hanno organizzato una festa dove tra balli scatenati e abbracci ci è scappato anche un bacio, come dicevamo. Nella Casa attualmente c’è solo una coppia dichiarata, quella composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Anche loro si sono scambiati effusioni ma la cosa non ha certo fatto notizia.

GF Vip 7 bacio durante la festa nella Casa

Ma la scena è stata particolare e ha fatto molto divertire il pubblico perché insieme a questa coppia ormai rodata – nonostante l’ingresso di Micol Incorvaia abbia portato un po’ di caos – altre 3 coppie di vipponi. Nel dettaglio, come detto, in basso a destra Antonella Fiordelisi viene baciata da Edoardo Donnamaria.

Quindi l’abbraccio tra Edoardo Tavassi, altra new entry di questo GF Vip 7, e Nikita Pelizon e alle loro spalle Luca Onestini e Sarah Altobello che stanno parlando e guardando Alberto De Pisis e Luciano Punzo. E a un tratto proprio tra questi ultimi scatta il bacio.

IN UNA SOLA SCENA ABBIAMO VISTO UN TRIANGOLO DI COSE 💀 #gfvip pic.twitter.com/YsE03SbrY9 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Alberto e Luciano Punzo, che il pubblico ha conosciuto come tentatore e poi fidanzato di Manuela Carriero di Temptation Island e che ora ha ritrovato nella Casa più spiata d’Italia, ballano e scherzano come tutti gli altri concorrenti. Poi si dicono qualcosa e Punzo si avvicina per dare un bacio ad Alberto. Probabilmente solo un gioco tra due amici, ma tanto è bastato per far esaltare il pubblico.