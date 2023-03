Nuova puntata della settima edizione del GF Vip 7. Ormai manca davvero poco alla conclusione del reality show di Canale 5 in onda dal 19 settembre 2022. L’ultima puntata è prevista il 3 aprile 2023 e orai siamo alle ultime battute. Anche questa edizione è condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.

Una edizione del GF Vip molto discussa fin dalle prime puntate, quando è scoppiato il caso di bullismo con la conseguente squalifica di Ginevra Lambroghini e il televoto punitivo di Elenoire Ferruzzi, Giovanni Ciacci e Patrizia Rossetti. Quest’anno i toni delle discussioni sono sempre stati accesi e i livelli di trash sono stati a dir poco esagerati.

GF Vip 7, chi abbandona la casa lunedì 13 marzo

Tanto esagerati che la scorsa settimana Pier Silvio Berlusconi è intervenuto personalmente per rimettere in riga tutti. La puntata del 3 marzo non è stata mandata in replica su La5 ed è stata cancellata dai siti di Mediaset Infinity e del Grande Fratello Vip. Per aver trasgredito alle nuove regole imposte dall’ad di Mediaset, Edoardo Donnamaria è stato squalificato e ha dovuto abbandonare il GF Vip 7.

Lunedì 13 marzo un altro concorrente dovrà abbandonare il GF Vip 7. Tra i concorrenti in nomination: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele de Donà. Prima della puntata in diretta vediamo il sentiment dei forum dedicati al reality show e chi potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia. La vippona preferita è Nikita Pelizon. Sul sito Grande Fratello forumfree la concorrente è in vantaggio di oltre venti punti percentuali sulla seconda, Giaele De Donà.

Nikita Pelizon 46,03%, Giaele De Donà 22,05%, Daniele Dal Moro 16,39%, Andrea Maestrelli 15,52% sono le percentuali del sito. Sul sito Reality House invece, il secondo posto è occupato da Daniele. Nikita (41% : 1087 voti), Daniele (22% : 583 voti), Giaele (21% : 548 voti), Andrea (16% : 411 voti). IN entrambi i casi il concorrente che secondo i sondaggi abbandonerà la casa è Andrea Maestrelli.