Non sono ore tranquille per Micol Incorvaia quelle che precedono la chiusura del GF Vip 7; quando manca infatti pochissimo alla finale la sorella di Clizia è stata raggiunta da alcune urla da fuori la Casa. Accuse che arrivano dai fan che aumentano la pressione su di lei, già al centro di una pesante lite con Oriana Marzoli durante la cena di sabato. Una lite che si era risolta ma che, è sicuro, ha lasciato scorie in Micol. Cosa è successo? Per chi non avesse seguito la diretta tutto è precipitato quando Micol aveva ripreso Oriana.



Il motivo, ancora una volta, legato all’alcool con Micol che le aveva fatto notare di essersi riempita troppo il bicchiere. Secca la risposta di Oriana: “Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile”.

GF Vip 7, per Micol Incorvaia urla e insulti da fuori la casa



Dopo attimi di tensione la situazione tra le due si è di nuovo pacificata. A fare il primo passo è stata proprio Micol: “Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti”.



E ancora: “Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite”. Una sincerità (almeno dal punto di vista di chi ha urlato) che è arrivata anche da alcuni fan del programma che l’hanno accusata. Micol ha sentito tutto mentre prendeva il sole in giardino.



E ha riportato quello che ha sentito ai compagni di avventura: “Comunque mi hanno detto che sono una falsa. Ora, una ragazzina. Ma non ho capito…”. Parole che hanno colpito al cuore non solo Micol, ma anche Edoardo e tutti i fan degli Incorvassi. Cosa è successo dopo non è dato sapere perché la regia ha staccato spostando l’attenzione dentro la Casa, dove gli altri inquilini stavano preparando uno degli ultimi piatti dell’edizione numero 7.