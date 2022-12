Fortissime emozioni al GF Vip 7 con Sonia Bruganelli finita tra le lacrime. Non ce l’ha proprio fatta a contenersi davanti ad immagini, che l’hanno colpita nel profondo del suo cuore. Non è stato semplice per lei vivere quel momento così intenso e poi, quando anche Alfonso Signorini si è accorto del suo crollo emotivo, le ha chiesto di dire qualcosa in merito. E ha spiegato chiaramente le ragioni che l’hanno indotta a piangere. A c’entrare è qualcosa che era successo in quei frangenti ad un concorrente.

Dunque, commozione intensa al GF Vip 7 per Sonia Bruganelli. Le sue lacrime sono scese copiose sul volto, come testimoniano le diverse foto pubblicate anche sul web dagli utenti. Prima dell’inizio delle sue vacanze natalizie, l’opinionista del reality show di Canale 5 ha vissuto una delle esperienze più significative da quando prende parte al programma Mediaset. Ovviamente il pubblico ha approvato la spontaneità della donna, visto che il suo pianto è stato decisamente più che vero.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli in lacrime

Quando al GF Vip 7 si è materializzata una sorpresa per un vippone, Sonia Bruganelli non è stata in grado di contenere le sue lacrime, che hanno inondato il suo viso. La moglie di Paolo Bonolis ha subito esclamato: “Per me è stato abbastanza faticoso, sai cosa mi ha colpito perché lo vivo? Quello che ha detto il papà, cioè le vecchie generazioni, quelle ancora più grandi di noi, sono state abituate così. Noi insegniamo ai nostri figli a parlare e ad abbracciarci, loro no”. Ma vediamo a cosa alludeva Sonia.

L’emozione ha travolto in pieno Sonia Bruganelli, durante e dopo la sorpresa dei genitori di Luca Salatino. In particolare, lui ha detto di aver sofferto per l’assenza di abbracci e affetto a parole da parte soprattutto del papà. E l’opinionista ha così ricordato il suo legame con la mamma: “Anch’io ho avuto mia madre che mi ha dato due abbracci nella vita. Perché lei doveva farmi forte, era l’unico modo visto che a sua volta non ne aveva ricevuti. Questa è una cosa vera ed è uno sbalzo generazionale. Io abbraccio i miei figli”.

Vederti cosi' amore mi ha letteralmente ucciso💔💔😭

correrei ad abbracciarti e stringerti forte in questo momento cucciola🫶🏻

🫂🫶🏻;sei una grande mamma,figlia e donna❣️ #soniabruganelli pic.twitter.com/VsxcEID7km — 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑎🦋✨~ (@Gio_Gioo_) December 19, 2022

Infine, Sonia Bruganelli ha aggiunto: “Io tocco i miei figli perché so quanto mi sia mancato. Oggi c’è chi non riesce a dire ti voglio bene, ma c’è anche lo psicologo. Se mia madre ci fosse andata, avrebbe imparato a dirlo. Anche a me, come a Luca, gli abbracci sono mancati”. E il pubblico si è commosso insieme alla coniuge di Bonolis.