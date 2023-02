“Basta bugie”. Sonia Bruganelli, clamoroso passo falso al GF Vip: lo ha detto davanti a tutti. È rivolta

“Basta bugie”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli: clamoroso passo falso dvanti a tutti

GF Vip 7, Sonia Bruganelli sotto attacco: accuse pesanti dai fan. È bastato un tweet per scatenare la polemica. Così mentre mancano poche ore alla puntata ed i giochi per l’eliminazione sembrano ancora molto aperti. Secondo un sondaggio di Novella 2000 infatti sarebbero dure i vipponi a rischiare. “A risultare la più votata è stata così Nikita Pelizon, che ha ottenuto il 27% dei voti. A seguire troviamo Antonella Fiordelisi, con il 21% dei voti, Oriana Marzoli, con il 18% dei voti, Tavassi, con il 12% voti”.



“E ancora Micol Incorvaia con il 10% dei voti, e infine Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, a pari merito con il 6% dei voti”. Edoardo Donnamaria infatti potrebbe essere eliminato. O, in alternativa, Nicole Murgia con la quale sembra aver stretto un sodalizio proprio nelle ultime ore. Ma qualcos’altro potrebbe succedere, gli umori del pubblico del resto cambiano molto facilmente. A non cambiare rapidamente sono le considerazioni dei fan su alcuni concorrenti.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli sotto attacco: favorisce i ‘Persiani’?



E anche su Sonia Bruganelli finita sotto attacco. Cosa è successo? Una fan ha pubblicato un twitter il video di una scena in cui è possibile vedere gli Spartani nel van che sembrano appunto mettersi d’accordo su chi nominare. Video dove è possibile ascoltare Oriana e Micol che si mettono d’accordo. “Si mettono d’accordo su nomination/preferiti utilizzando la lavagnetta posizionata nel’angolo cieco del van”, scrive l’utente che ha condiviso il video in questione”.



Ed in proposito è arrivata la risposta di Sonia: “Basterebbe dichiararlo”. Una frase che ha scatenato la polemiche furente sui social. “Scusami perché non commenti anche il video di Nikita e Antonella che si mettono d’accordo? Anche loro non l’hanno ammesso”, “Non è un obbligatorio dichiararlo e non va contro il regolamento accordarsi! In ogni caso, chi è senza peccato scagli la prima pietra”. E ancora i commenti non si fermano.



“Ma perché rispondi solo ai tweet a favore di Antonella e non anche a quelli che dimostrano con video che la tua protetta è la prima a fare quello che tu e lei condannate?” e ancora “Come mai non commenti questo?”. Insomma, se le premesse sono queste la puntata di stasera non deluderà le aspettative dei telespettatori. E Sonia come reagirà?