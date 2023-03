Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi di scena. Lunedì 13 marzo è andato in onda un altro appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Appuntamento che prevedeva l’uscita dal gioco di uno dei concorrenti tra Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà.

Ad abbandonare la casa del GF Vip 7 è stato Andrea Maestrelli, ma una volta rientrato nello studio ha scoperto di essere in possesso il bussolotto con il famoso biglietto di ritorno. Grazie al biglietto, il concorrente ha avuto la possibilità di ritornare nella casa e di essere anche immune per le nomination. In nomination sono finiti Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini.

GF Vip 7, sorpresa per Sonia Bruganelli: chi c’è tra il pubblico

La puntata del GF Vip 7 si aperta con un segmento dedicato ad Antonella Fiordelisi, che ha ricevuto una sorpresa di compleanno da parte del fidanzato Edoardo Donnamaria. Il concorrente è stato squalificato la scorsa settimana a causa di alcuni comportamenti avuti proprio nei confronti della ragazza. E ancora un confronto tra Daniele e Luca Onestini sul rapporto con Oriana Marzoli. In questa occasione, l’influencer ha parlato della sua famiglia commuovendo il pubblico a casa.

Durante la puntata del GF Vip 7 molti hanno notato una presenza tra il pubblico in studio. Un’eccezionale sorpresa nello studio di Canale 5 per l’opinionista Sonia Bruganelli. Due dei suoi tre figli erano seduti tra il pubblico ad assistere al reality show. “Loro due in studio per me… l’immagine più bella della mia serata” ha scritto Sonia Bruganelli a corredo dello scatto in cui si vedono Davide e Silvia Bonolis.

“I miei amori” e “mamma orgogliosa” sono gli hashtag scelti dall’opinionista per completare il post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Davide Bonolis è nato il 7 giugno 2004, è un calciatore e dopo essere cresciuto nelle giovanili della Roma e un passaggio alla Sampdoria, ha firmato un contratto con la Triestina. Presente nel pubblico del GF Vip 7 anche Silvia Bonolis, purtroppo affetta da gravi problemi di salute fin dalla sua nascita.