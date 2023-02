GF Vip 7, Alfonso Signorini era stato chiaro durante la dirette eppure il messaggio non è stato recepito: dentro la Casa gli inquilini continuano a seguire le loro regole. Signorini, in particolare, si era scagliato contro alcuni comportamenti. “Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili”. Aveva spiegato.



E ancora: “Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi, è il gruppo a dover pagare le conseguenze”.

Leggi anche: “Te l’ha data subito”. Choc al GF Vip 7, la vippona svela i fatti intimi dell’altra concorrente





GF Vip 7, schiaffo a Alfonso Signorini i concorrenti nascondono vino nel van



Contro la decisione si erano sollevate critiche feroci, sia dai fan che da personaggi illustri fuori il GF Vip 7, tra questi la mamma di Tavassi che proprio non le aveva mandate a dire. “Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità”.



E ancora: “Non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”. E non le aveva mandate a dire Signorini a Ivana che aveva protestato contro la punizione: “Non farmi parlare perché se fosse dipeso da me voi tre questa sera facevate le valigie e tornavate a casa”.

questa cosa dopo il cazziatone per il vino 💀pic.twitter.com/yrdtCeexay — Paola. (@Iperborea_) February 21, 2023



Come detto però le parole ed un invito ad un maggior decoro non sono servite. Dopo la diretta del GF Vip 7 è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web. Racconta Novella 2000 come: “pare infatti che il gruppo degli spartani abbia nascosto una bottiglia di vino nel van, e a quel punto non sono mancati commenti ironici da parte degli utenti.