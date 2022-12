GF Vip 7, il momento più temuto si avvicina. Un’esperienza senza precedenti quella vissuta dagli inquilini della casa più spiata d’Italia. Partecipare al GF Vip rappresenta sempre una grande sfida che mette i concorrenti faccia a faccia con se stessi e con gli altri. Ma come ogni gioco, il finale si appresta e il momento del televoto per molti è anche l’atto decisivo di ‘fine corsa’. Come ogni settimana, ecco la domandona posta ai fan del programma: “Chi vuoi salvare?”

Sondaggio GF Vip 7, chi vuoi salvare tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita? I due gieffini ‘spediti’ al televoto. Nelle ultime ore si può dire che le vicende in casa del GF Vip hanno decisamente scosso gli animi. La furiosa lite tra il conduttore radiofonico e l’ex tronista è stato decisamente un momento televisivo che ha lasciato schierare nettamente il pubblico.

Sondaggio GF Vip 7: “Chi vuoi salvare” tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita?

Stiamo parlando proprio del momento in cui Charlie Gnocchi pare abbia strattonato Daniele Dal Moro nel bel mezzo dell’acceso confronto tra i due. Un momento, si può dire, che non ha giocato del tutto a favore di Charlie, accusato di aver appunto ‘messo le mani addosso’ al coinquilino. E in vista del televoto, quanto avrà ‘pesato’ il suo atteggiamento? (“Attilio, dobbiamo darti una brutta notizia”. GF Vip, Alfonso Signorini non ci va leggero: (VIDEO)).

Stando al portale di gossip Biccy, pare che questa settimana sarebbe proprio Charlie Gnocchi ad avere la peggio in sfida al televoto con Attilio Romita. Infatti stando ai dati raccolti durante il sondaggio tra i fan del GF Vip alla domanda “chi vuoi salvare” diffuso direttamente sulla pagina social del GF Vip 7, Attilio si posiziona al primo posto con un 65% pari a 445 voti, contro il 35% di Charlie pari a 237 voti.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Attilio e Charlie. #GFVIP pic.twitter.com/fTOmO4EJAe — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2022

E parlando del ‘fortunato’ al televoto, almeno per il momento, di recente non può dirsi abbia avuto vita facile. Infatti non appena Sarah Altobello ha rivelato di essere attratta dal giornalista, questo pare abbia deciso di cedere quel tanto che basta per mandare su tutte le furie la compagna Mimma che ovviamente ha visto tutto.