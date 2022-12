Charlie Gnocchi, il duro attacco dopo le frasi su Oriana Marzoli e Patrizia Rossetti. Giorni decisamente movimentati nella casa del GF Vip 7. Questa volta i riflettori si accendono su Charlie Gnocchi sulle cui spalle pare stia pesando la cascata di critiche da parte dei fan del programma. Prima su Oriana Marzoli, poi su Patrizia Rossetti, insomma, per il gieffino le cose sembrano volgere a suo svantaggio.

Il duro attacco a Charlie Gnocchi. Non esistono giudici più severi dei fan e infatti per il gieffino pare mettersi male. Proprio nel mezzo di una chiacchierata con Antonella Fiordelisi, pare che Charlie si sia lasciato andare a qualche considerazione di troppo che i fan non avrebbero gradito. Ovviamente l’argomento non poteva che essere incentrato sul rapporto nato tra la venezuelana e Antonino Spinalbese.

Il duro attacco a Charlie Gnocchi dopo le frasi su Oriana Marzoli e Patrizia Rossetti

Stando alle parole di Charlie Gnocchi, pare che la gieffina si sia avvicinata all’ex di Belen solo per questioni legate alla visibilità e non per un reale interesse: “Anche lei. Oramai questa qua vuole soltanto quella cosa là. Ma lei l’ha detto chiaramente che vuole Antonino. Ogni tanto lui gli dà una caramella. È così”, queste le parole di Charlie che pare non siano per nulla piaciute ai fan del programma. Nel mirino delle polemiche pare sia finita anche Antonella Fiordelisi, che a detta di alcuni non avrebbe speso alcuna parola per difendere Oriana Marzoli. (“Espulsione immediata dal GF Vip”. Charlie e Antonino, frasi choc all’orecchio. Ma si scopre).

E come se non bastasse, Charlie Gnocchi ha poi aggiunto qualcosa su Patrizia Rossetti. Il video del momento si sarebbe diffuso sul web alla velocità della luce, accendendo un vivo dibattito non troppo a favore del gieffino: “Ieri abbiamo giocato al gioco che ho fatto. E f**a, ‘non hai fatto bene le regole’. Ma io l’avrei ammazzata ieri. Io avrei ammazzato Patrizia, che dice che mi vuole bene”, avrebbe detto Charlie parlando con Antonino Spinalbese che ha subito provato a rimediare all’espressione: “Ironicamente…”.

Charlie: “Io ieri avrei ammazzato Patrizia”



Prima le schifezze che ha dette su Oriana, adesso se ne esce con questa frase orrenda su Patrizia, dobbiamo aspettare ancora per squalificarlo?#gfvip pic.twitter.com/30NzvVdncw — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 4, 2022

Charlie su Oriana: “Lei ogni tanto vuole la caramella da Antonino, è così”



Al peggio non c'è mai fine…

Charlie è proprio un ratto #gfvippic.twitter.com/tZDTgvOx1z — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 4, 2022

Nonostante il tentativo di Antonino di smorzare i toni, di certo ai fan la frase non è sfuggita e anzi si è aggiunta alla ‘lista’ degli scivoloni che difficilmente il pubblico riesce a perdonare. Sarebbero in molti a chiedere i provvedimenti disciplinari a suo sfavore, ma al contempo Charlie ha anche una fetta di follower che ha interpretato scherzosamente i suoi toni. Non resta che attendere il verdetto finale degli autori del programma. Chiuderanno un occhio oppure approfondiranno il ‘caso’?