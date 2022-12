GF Vip, Charlie Gnocchi infuriato con gli altri. Dalle sfuriate con l’amico Luca Salatino alle battutacce con Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli senza dubbio il comico è stato uno dei protagonisti di questa edizione del reality. Provocatore, accentratore, confidente, polemico, Charlie Gnocchi non è uno che passa inosservato e dentro la Casa in più di un’occasione ha fatto saltare i nervi a qualcuno: per informazioni chiedere ad Amaurys Perez.

Dopo le ultime espressioni sopra le righe Alfonso Signorini ha richiamato Charlie Gnocchi: “Certe tue confidenze ad Antonino su Oriana andrebbero soppesate”. E il comico cos’ha fatto? Ci è ricascato poco dopo. “Sotto il letto le telecamere ci sono? – ha chiesto agli altri – Cosa devo fare? Lei (Oriana, ndr) mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità. Lui? No, non mi si alza più. E infatti voglio vedere se con Oriana succede qualcosa. Ho provato da solo ma non succede nulla, magari Oriana mi dà una mano”. Ora, però, è stato lui ad essere preso di mira…

Charlie Gnocchi è vittima di uno scherzo: la reazione

Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese, Luca Salatino e Luciano Punzo hanno deciso di fare uno scherzo, anzi uno ‘scherzone’ a Charlie Gnocchi. Lo hanno steso sul pavimento e legato, chiedendogli poi di liberarsi da solo. Inoltre gli hanno infilato un calzino in bocca. Alberto De Pisis ha invitato gli altri a non fargli male, ma non è che sia stato molto ascoltato. Tutto ciò è avvenuto ieri e il comico sembrava aver preso bene lo scherzo. Ma evidentemente non era così.

Oggi, venerdì 2 dicembre, infatti, al risveglio Charlie Gnocchi ha di nuovo pensato allo scherzo subito e a mente fredda ha reagito malamente. Dopo aver trascorso un po’ di tempo in cucina il vip si è rivolto agli altri affermando che lo scherzo è stato di cattivo gusto. E così ha alzato la voce con gli altri: “Uno al posto mio sbrocca. Vi manda a fare in c**o“.

Charlie dice che quando lo hanno legato si è sentito poco bene,perchè avevano stretto e lo tenevano in sei,dice che poteva venirgli un colpo.

mantenere la calma pensando che prima o poi avrebbero capito che stavano facendo uno scherzo di merda oppure chiamare il gf#gfvip — Ilbastardochetwitta (@catilvester) December 2, 2022

Di fronte a queste parole Luca Salatino ha subito chiesto scusa a Charlie Gnocchi riconoscendo di aver esagerato. Ma Antonino Spinalbese e Edaordo Tavassi non hanno fatto mea culpa, anzi quest’ultimo ha sbottato: “Prima ci sta allo scherzo e dice di metterlo sul biliardo e di mettergli un calzino in bocca e poi rigira la frittata dicendo che è passato male e che lo scherzo era di cattivo gusto. Non va bene questo”. Lo stesso ex di Belen si è invece lamentato perché Charlie non lo ha lasciato parlare. Insomma animi tesi nella Casa…

