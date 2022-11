Brutta scoperta al GF Vip 7 di Nikita Pelizon, appena entrata in bagno. Una volta varcata la soglia si è accorta di qualcosa di spiacevole, che non doveva ovviamente essere presente. Ne ha parlato con il coinquilino George Ciupilan, mentre i due si trovavano all’interno della cucina della casa. Ovviamente non sappiamo se la colpevole uscirà mai allo scoperto, ma la gieffina è parsa decisamente molto infastidita e si augura certamente di non dover più assistere a scene del genere. Possibile che arrivino dei rimproveri da parte della produzione.

Come anticipato, al GF Vip 7 Nikita Pelizon si è recata in bagno e ha visto una cosa ritenuta disgustosa. Intanto, parlando di lei, è intervenuto nelle scorse ore il suo ex fidanzato: “Questo è un video che mi ha regalato lei prima di entrare nella Casa. Inaspettato ovviamente. Un video molto romantico. Carico di amore che il Grande Fratello Vip, senza nessuna autorizzazione, ha mostrato in televisione facendo addirittura il mio nome. In barba alla privacy, in quanto io non volevo nemmeno che Nikita pronunciasse il mio nome”.

Leggi anche: “Cosa hanno fatto a Nikita”. GF Vip, accuse contro Signorini e gli autori: viene giù tutto





GF Vip 7, Nikita Pelizon: scoperta choc in bagno

Il video tratto dal GF Vip e riguardante Nikita Pelizon e la sua scoperta in bagno è stato diffuso da un utente su Twitter. Le parole della vippona sono chiarissime e ad ascoltarle attentamente è stato George, che ovviamente sarà rimasto spiazzato. La pagina che ha pubblicato il filmato è Trash Addicted e immediatamente ci sono stati diversi messaggi di utenti, che hanno condiviso le critiche di Nikita. E c’è chi vorrebbe scoprire colei che ha fatto tutto questo, ma sarà un compito decisamente molto arduo.

Questa l’esclamazione di Nikita Pelizon, che ha sconvolto i telespettatori: “E beh, c’è un salva slip sporco da macchie di pre-ciclo, in bagno, poggiato sul lavandino”. Quindi, una donna ha lasciato lì il salva slip non buttandolo invece regolarmente nella spazzatura. George si è disgustato, mentre lei si è arrabbiata. E la reazione degli utenti è arrivata subito, infatti chi ha pubblicato il video ha commentato: “Nikita ha trovato un salva slip sporco di pre-ciclo sul lavandino del bagno, ma manco si vergognano. Lì c’è pure una cam di servizio”.

Nikita ha trovato un salvaslip sporco di preciclo sul lavandino del bagno, ma manco si vergognano, li c'è pure una cam di servizio 🤢 #gfvip pic.twitter.com/GZMCizpVjn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 15, 2022

E un altro internauta hanno aggiunto: “Mi auguro che sia stata una svista e non un’abitudine, la regia comunque non perde tempo e stacca l’audio”. Quindi, c’è poi stata una sorta di censura da parte degli autori del reality show, che hanno interrotto la conversazione di Nikita Pelizon e George Ciupilan.