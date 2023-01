Clamorosa notizia su Sanremo 2023: Amadeus potrebbe prelevare un personaggio dal GF Vip 7, lasciando senza parole Alfonso Signorini. Certamente quest’ultimo potrebbe esserne eventualmente orgoglioso, dato che è anche grazie a lui che è riuscito ad imporsi. E ora la ciliegia sulla torta sarebbe rappresentata dalla sua presenza sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate della kermesse musicale più famosa in Italia, che avrà luogo da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio ovviamente in diretta su Rai1.

Per Sanremo 2023 Amadeus è pronto a fare il colpaccio dal GF Vip 7. E i telespettatori ne sarebbero sicuramente molto felici. Comunque Alfonso Signorini ha fatto una critica su un ospite del Festival, il presidente dell’Ucraina Zelensky: “Eppure c’è in tutto questo un retrogusto amaro che non posso fare finta di ignorare. E non è la prima volta che mi capita. Ma a me sembra che canali comunicativi più adatti a Zelensky e alla sua causa non manchino e che li sappia anche sfruttare bene”.

Sanremo 2023, Amadeus pesca dal GF Vip 7: la clamorosa voce

Mancano ovviamente le conferme ufficiali, ma tra meno di un mese a Sanremo 2023 potremmo vedere un volto noto al pubblico. Amadeus avrebbe pescato dal GF Vip 7 e potrebbe avere il permesso ad avere sul palco dell’Ariston una donna molto importante, che si è creata anno dopo anno una grande popolarità. Lei è apprezzatissima dai telespettatori e tra l’altro sarebbe chiamata al Festival per ricoprire un ruolo fondamentale. A rilanciare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna.

Secondo Diva e Donna, Amadeus starebbe per convincere Giulia Salemi a partecipare a Sanremo 2023: “Tra le possibili ospiti del Festival ci sarebbero Giulia Salemi e Maya Sansa, entrambe di origini iraniane. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare il numeroso pubblico a casa sulle battaglie per i diritti che le donne stanno conducendo in quella nazione”. Quindi, la compagna di Pierpaolo Pretelli potrebbe fare un monologo per tenere alta l’attenzione sulle proteste in corso da mesi in Iran contro il regime.

Giulia Salemi nell’attuale edizione del GF Vip ricopre l’incarico di inviata social. Inoltre, è anche conduttrice di Salotto Salemi su La5. L’anno scorso ha anche presentato il 52esimo Giffoni Film Festival. E ora sarebbe più che pronta per questa esperienza suggestiva al Festival di Sanremo.