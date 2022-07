La notizia è rimbalzata subito e ha fatto clamore: il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma e iniziano a circolare i nomi dei possibili nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi Dagospia ha rilanciato il nome di Rita Dalla Chiesa come concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. La giornalista e opinionista, volto storico di programmi come Forum, sarebbe una delle papabili scelte del direttore di Chi, e secondo quanto riporta la testata diretta da Roberto D’Agostino, sembrerebbe che Signorini abbia convinto Dalla Chiesa a firmare per prendere parte alla prossima edizione.

Questo quanto riportato dal sito Dagospia: “Alfonso Signorini continua a lavorare al cast, puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. In corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice, ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali”.





GF Vip 7 Rita Dalla Chiesa fa chiarezza sulla possibile partecipazione

Rita Dalla Chiesa, classe 1947, è stata la storia conduttrice televisiva di Forum dal 1988 al 1997. Poi è tornata nella stessa trasmissione nel 2008 e ci ha lavorato fino al 2013. Nel 2019 e nel 2020 ha pubblicato due libri, che si intitolano Mi salvo da sola e Il mio valzer con papà. Dal 2021 è diventata opinionista di Pomeriggio Cinque, mentre dal 2018 lo è di Italia Sì di Marco Liorni.

Ora è Rita Dalla Chiesa a fare chiarezza sulla notizia della sua possibile partecipazione al GF Vip 7. E lo fa rilasciando una intervista a Fanpage in cui per la prima volta parla della notizia che la riguarda direttamente. “I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più”.

Nel frattempo è stata composta la coppia delle opinioniste che affiancheranno durante i lunghi mesi di trasmissione Alfonso Signorini. Si tratta di Sonia Bruganelli (un ritorno) e di Orietta Berti. Dopo le prime indiscrezioni, ora è arrivata la conferma ufficiale durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-2023. La cantante, tornata alla ribalta dopo la sua partecipazione a Sanremo due anni e il singolo estivo con Fedez e Achille Lauro “Mille”, commenterà i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza il prossimo 19 settembre.

“Ma è vero o stanno scherzando?”. Svelata la novità ‘choc’ sul GF Vip 7: “Abbiamo deciso così”