“Ma è vero o stanno scherzando?”. Svelata la novità ‘choc’ sul GF Vip 7: “Abbiamo deciso così”

GF Vip 7, data di inizio e record per Alfonso Signorini. Sì, è quello che dovrebbe succedere nella prossima edizione del reality show di Canale 5. E la notizia non è stata anticipata da qualche sito di gossip o televisione, ma da una voce ufficiale, anzi la voce per eccellenza di Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi. Ormai non si sta parlando che di questo nelle ultime ore, ma da parte del conduttore non c’è stata ancora una reazione ufficiale ad una situazione, che non avrebbe precedenti nella storia del programma.

GF Vip 7, data di inizio e record per Alfonso Signorini in arrivo. Ma intanto i tre nomi certi che entreranno nella Casa più spiata d’Italia sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese. Particolarmente caotica potrebbe essere la partecipazione di Antonino, la cui entrata nella Casa sarebbe stata osteggiata da Belen Rodriguez, sua ex compagna.





GF Vip 7, data di inizio e record per Alfonso Signorini

GF Vip 7, data di inizio e record in vista per Alfonso Signorini. Parlando dunque dello start del programma, da più parti in molti erano stati concordi nel dire che l’esordio della trasmissione avrebbe dovuto avere luogo lunedì 19 settembre. Ma lo stesso padrone di casa, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha riportato invece un altro giorno. E ad aggiungerci pepe ci ha pensato pure Pier Silvio Berlusconi, che ha preannunciato qualcosa di davvero straordinario per il reality show.

Alfonso Signorini ha quindi scritto: “Forse si riparte il 12 settembre”, correggendo coloro che riferivano del 19 settembre. Mentre, stando a quanto riportato dal sito TvBlog, il figlio di Silvio Berlusconi ha esclamato: “I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini…”. Quindi, inizierebbe il 12 settembre e si prolungherebbe per parecchi mesi, fino a stabilire il nuovo primato assoluto. Non si conosce comunque ancora la data della finale.

A proposito di possibili nuovi concorrenti del GF Vip 7, Antonella Ferrari prossima concorrente? Il suo nome circola con sempre più insistenza e non è il solo. In queste settimane le indiscrezioni sul prossimo cast non sono mancate. Tra i nomi spuntano Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso) e Max Felicitas.

