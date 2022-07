GF Vip 7, nuova concorrente a sorpresa nella prossima edizione del reality show. Fino a questo momento non era mai uscito fuori il suo nome, ma Alfonso Signorini è solito fare scommesse sensazionali e proporre personalità inaspettate che possano accrescere il livello qualitativo del cast. E se questa trattativa dovesse andare in porto in maniera ufficiale, come si augura il conduttore televisivo, saremmo in presenza di un colpaccio. La nuova vippona sarebbe pronta a dare il meglio di sé nella lunga esperienza televisiva.

GF Vip 7, nuova concorrente top. Questo l’obiettivo del presentatore Mediaset, che ha già ufficializzato i nomi degli opinionisti: la confermata Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, con quest’ultima che prenderà il posto di Adriana Volpe. Intanto, Clarissa Selassié ha voluto fare qualche critica: “Io mi ero sempre espressa in questi mesi per voler fare l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me che sicuramente avrebbe preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z”.





GF Vip 7, nuova concorrente: “Si parla di Rita Dalla Chiesa”

GF Vip 7, nuova concorrente in arrivo. A sganciare la bomba ci ha pensato il sito Dagospia, che ha tirato fuori dal cilindro un nome a dir poco inatteso. Pare che lei non abbia ancora sciolto definitivamente le riserve, ma c’è grande fiducia da parte di Alfonso Signorini, convinto di poterla convincere al 100%. Il corteggiamento è serrato e difficilmente il direttore del settimanale Chi mollerà la presa. Nei prossimi giorni certamente giungeranno altre informazioni in merito a questa notizia.

Questo quanto riportato dal sito Dagospia: “Alfonso Signorini continua a lavorare al cast, puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. In corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice, ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali”. Inoltre, il portale ha aggiunto che nella Casa più spiata d’Italia potrebbero approdare anche il fratello di Gene Gnocchi, Charlie, e Leonardo Tumiotto.

Rita Dalla Chiesa, classe 1947, è stata la storia conduttrice televisiva di Forum dal 1988 al 1997. Poi è tornata nella stessa trasmissione nel 2008 e ci ha lavorato fino al 2013. Nel 2019 e nel 2020 ha pubblicato due libri, che si intitolano Mi salvo da sola e Il mio valzer con papà. Dal 2021 è diventata opinionista di Pomeriggio Cinque, mentre dal 2018 lo è di Italia Sì di Marco Liorni.

