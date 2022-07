GF Vip 7, Adriana Volpe esclusa dal programma ora attacca. L’opinionista non ha mandato giù la conferma di Sonia Bruganelli. Sonia che, a quanto pare, Alfonso Signorini avrebbe corteggiato a lungo per convincerla a tornare dopo l’esperienza della scorsa stagione che pure lei aveva assicurato di non voler replicare. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. E non si era fermata qui.



“In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole e intenzioni cadute davanti alla chiamata di Alfonso Signorini che non è disposto a fare a meno della sua sagacia e intelligenza.





GF Vip 7, Adriana Volpe esclusa: “Il pubblico è con me”



La decisione di puntare su Sonia non è stata particolarmente gradita ai fan. “No, lei non mi piace”, “Ma chi la vuole”, “Nella scorsa edizione non è piaciuta a nessuno e la riscegliete?”, “Lei è arrogante e antipatica”. “Menomale che aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata”, ha ricordato un utente del web. E ancora: “Lei no, era odiata da tutti”, “L’anno scorso giustificava i prepotenti come lei”, “Una pessima scelta quella di riprenderla come opinionista”, si legge anche su Twitter e Facebook in queste ore. (Leggi anche “Al posto di Sonia Bruganelli”. GF Vip 7, per il ruolo di opinionista spunta un ex concorrente)



E qui che si inserisce la polemica di Adriana Volpe. “Tu avrai pure guadagnato la riconferma, ma sappi che il pubblico è con me”. Il ruolo di opinionista aveva acceso pesanti polemiche anche nei giorni scorsi quando si era lasciata andare ad uno sfogo per non essere stata presa in considerazione. “Io mi ero sempre espressa in questi mesi per voler fare l’opinionista”.



E ancora: “Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me che sicuramente avrebbe preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip”. Commento che la dice lunga su molte cose

