Bufera al GF Vip 7 su Antonino Spinalbese. Momento tutt’altro che favorevole per l’ex compagno di Belen Rodriguez, le cui parole sono state criticate pesantemente dal mondo del web. Il video con lui protagonista in giardino insieme ad altri vipponi ha fatto il giro della rete; anche gli altri compagni di avventura si sono resi conto che non avesse detto una cosa piacevole e hanno provato a stopparlo. Ma ormai si era sentito tutto e lui ha provato a rettificare la frase usando una parola, diciamo meno offensiva.

Se al GF Vip 7 Antonino Spinalbese dovrà fare i conti con critiche che gli piomberanno addosso in continuazione nelle prossime ore, Giaele De Donà invece ha subito una doccia fredda ma lei non sa ancora niente. Andrea Maestrelli ha affermato: “Per me con Giaele ad oggi c’è feeling, è una ragazza a ci voglio bene a distanza di un mese e mezzo qua dentro, ma non la vedo come una cosa da accelerare. Posso comunque dire che ad oggi non esiste niente, se dobbiamo parlare di amore”.

Leggi anche: “Antonino deve dire la verità”. Scandalo al GF Vip, il pubblico ha capito tutto ed è rivolta





GF Vip 7, Antonino Spinalbese nella bufera per una parola choc

Lo choc ha travolto gli inquilini del GF Vip 7, che si trovavano in giardino in compagnia di Antonino Spinalbese. Stavano tutti ridendo e scherzando e tra questi c’erano Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Luca Onestini, quando all’improvviso il papà di Luna Marì ha fatto uno scivolone. C’è chi sta già pensando a provvedimenti da comminare nei suoi confronti, mentre altri lo hanno difeso giustificando l’accaduto. E prendendo come esempio altre frasi simili di vipponi, che non hanno causato squalifiche o sanzioni.

Ma cosa ha detto Spinalbese a tal punto da far arrabbiare l’utente che ha postato il video su Twitter? Un insulto, nonostante il tono scherzoso: “Poi ci vedi tutti in tiro e facciamo i mong***“. A quel punto c’è chi ha urlato la parola ‘no’ per dissociarsi dalla sua esclamazione e Antonino ha aggiunto: “E anche gli scemi“. Ad attaccarlo ci ha pensato anche l’influencer Deianira Marzano: “Tanto si continueranno ad usare queste parole come mong*** senza che nessuno venga ripreso…”. E nel filmato la frase si è sentita perfettamente.

E ancora il PARRUCHIERE dà il meglio di se per la seconda volta stessa parola sarà protetto anche questa volta???#gfvip #orianistas #thepisis #incorvassi #oriele pic.twitter.com/rvSCzmme3L — MDT (@MameDia99110874) February 3, 2023

L’utente che ha pubblicato il filmato, MDT, ha twittato: “E ancora il parrucchiere dà il meglio di sé per la seconda volta, stessa parola. Sarà protetto anche questa volta?”. E altri hanno preso le sue parti: “Non hanno preso provvedimenti per Giaele e Nicole, quindi…”, “Per par condicio deve essere protetto”.