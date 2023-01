GF Vip 7, panico nel cuore della notte. Un momento che ha decisamente allarmato i vippponi. Molti di loro non sono riusciti a riprendere sonno e sono dunque rimasti in veranda per smaltire del tutto l’agitazione. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Panico nella notte al GF Vip 7. “Senti, non ti muovere”, sono state le parole di Andrea Maestrelli rivolte al suo interlocutore Daniele Dal Moro. In quel preciso momento infatti la telecamera ha iniziato a traballare: era in corso una scossa di terremoto registrata e confermata anche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

“Il terremoto? Sai che ho avuto la stessa percezione ieri sera?”, ha risposto il compagno di gioco. Non appena avvertita la scossa e dopo un momento iniziale vissuto nel panico, i gieffini hanno comunque preso di petto la situazione provando a restare calmi e pronti a rassicurarsi vicendevolemente. Fortunatamente la scossa è stata passeggera e non ha recato alcun danno. (“Febbre alta e sintomi”. GF Vip 7, Alfonso Signorini trema: il concorrente in isolamento).

Dopo la vicenda che ha comunque disseminato non poca agitazione, alcuni gieffini hanno deciso di dormirci su, mentre altri hanno preferito restare a chiacchierare in veranda per provare a sdrammatizzare quanto era accaduto. Ecco la notizia trasmessa dal sito dell’ANSA: “Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli. Non si registrano danni a persone o cose”.

ODDIO RAGA LA TELECAMERA SI È MOSSA, CI È STATA UNA SCOSSA DI TERREMOTO O COSA? #gfvip #oriele pic.twitter.com/hnXLjDJtjd — sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023

Effettivamente la scossa di terremoto di magnitudo 3.2. registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riporta ancora il sito dell’ANSA, è avvenuta nella notte e precisamente intorno alle ore 02:46 interessando la provincia est di Roma.