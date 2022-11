Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese si è reso protagonista di un gesto, che ha letteralmente scioccato Edoardo Tavassi e Luca Salatino. Si trovavano tutti e tre insieme in stanza, quando all’improvviso l’ex di Belen Rodriguez ha fatto una cosa inaspettata. E ora lo hanno scoperto non soltanto i due gieffini, ma anche i telespettatori, che sono rimasti abbastanza perplessi. Una vicenda che dunque ha sorpreso praticamente tutti: nessuno poteva immaginarsi che proprio lui facesse una cosa simile.

Intanto, prima di dirvi tutto sul GF Vip 7 e il comportamento di Antonino Spinalbese, si è scoperto come è entrato il Covid nella casa, come detto da Parpiglia: “o lo so come è entrato il Covid. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico e la variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. Lui è entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare”.

Leggi anche: “A letto insieme, lui in lacrime”. GF Vip, choc sotto le coperte: la regia censura, lei racconta





GF Vip 7, Antonino Spinalbese si lascia andare: “Che puzza”

Mentre si trovavano in una delle camere del GF Vip 7, Antonino Spinalbese lo ha fatto davvero e il primo a reagire è stato uno sconcertato Edoardo: “Mamma che puzza, ma come fai ad avere le donne? Mai sentita una puzza del genere nella mia vita. Ma ti è morto l’intestino”. Dello stesso parere anche Luca Salatino, che non riusciva a credere a ciò che stava sentendo. E un utente ha immediatamente pubblicato il video incriminato sul web, che ovviamente sta ottenendo visualizzazioni in maniera smisurata.

Dunque, Antonino Spinalbese si è lasciato scappare qualcosa e il cattivo odore si è subito sparso nella casa dal suo fondoschiena. E a quel punto Luca Salatino ha esclamato: “Ma che stiamo alle terme?”. Entrambi hanno fatto di tutto per coprirsi il naso ed evitare di inalare quella puzza nauseabonda. Ovviamente non c’è stato nessun momento di tensione tra i concorrenti, che ci hanno scherzato su. Antonino non ce l’ha proprio fatta a resistere e ha dovuto farlo anche davanti ai due compagni di avventura.

Antonino Spinalbese ha fatto dunque qualcosa di sgradevole, ma lo ha fatto davanti a due persone che ormai sono diventati suoi amici e quindi non si sono affatto innervositi. Ci sono stati semplicemente degli sfottò bonari nei suoi confronti e alla fine tutti hanno sorriso.