Oriana Marzoli, il gesto a sorpresa lascia tutti senza parole. Stando alla classifica resa nota su Biccy. it sembra proprio che la gieffina sia tra le favorite al primo posto al GF Vip 7. Nell’attesa di scoprire che sia davvero lei a portare a casa il premio finale del reality show di Alfonso Signorini, la modella continua la sua avventura nella casa piu’ spiata d’Italia regalando alcune ‘chicche’ per niente male.

Oriana Marzoli sensuale in cucina. La gieffina ha una femminilità fuori discussione e la sua bellezza ha fatto breccia in molti cuori. Nelle ultime ore avrebbe deciso di stupire i fan e non solo. Persino Alberto De Pisis avrebbe ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito dalla ‘trovata’ a dir poco geniale e coinvolgente. Detto fatto, tutti l’hanno vista così in cucina.

Leggi anche: “Oriana ancora non lo sa”. GF Vip 7, la notizia più brutta a poco dalla finalissima





Oriana Marzoli sensuale in cucina, Alberto De Pisis non si trattiene: “Mi fa impazzire…”

Oriana Marzoli in tacchi a spillo in cucina. La modella venezuelana colpisce nel segno ancora una volta. Chi ha detto che le pulizie di casa non possano farsi con un vestiario originale? Ci ha pensato Oriana a dimostrare che è possibile, decidendo di passare il mocio in cucina su tacchi a spillo. Non si è trattenuto dal commentare la scena a sorpresa il concorrente De Pisis che ha esordito dicendo: “Questa iniziativa che hai preso questa sera mi fa impazzire, devo dire la verità“.

Ovviamente la scena è stata vista anche fuori dalla casa e infatti su Twitter è stata ampiamente commentata: “Quando la chiamano per pulire, lo fa praticamente sempre, molto più della media delle persone passate da quella casa”. Oriana Marzoli, in ogni caso, sta portando a termine un’esperienza televisiva a dir poco entusiasmante e questo al di là dei risultati.

Lo stesso Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, la scorsa settimana avrebbe profetizzato il destino della concorrente: “Oriana secondo me vince, o comunque arriva alla finalissima. Lei è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei“, sono state le parole del gieffino. Adesso per i fan e per i concorrenti si avvicina la resa dei conti: il pubblico italiano non aspetta altro che scoprire il nome del finalista del reality show e chissà se le previsioni ci hanno visto bene.