GF Vip 7, nella Casa non c’è pace: ieri sera il clima si è ulteriormente surriscaldato durante la cena, per tutti parla l’espressione di Oriana Marzoli, una frecciata gelida che ha mandato a Nikita Pelizon. Tra le due, si sa, non corre buon sangue. Un esempio è stato il colloquio che Nikita ha avuto con Daniele Dal Moro, messo in guardia sui comportamenti di Oriana: ““Mi raccomando. Perché anche quando la prendi a parole, ogni tanto, ti escono delle parole”.



“Anche lei ti dice ‘Vedremo chi verrà squalificato prima. Lo so che non sei ebete. Però mi raccomando. Me la sentivo di dirtelo. Altrimenti hai visto che mi faccio gli affari miei. Anche i più forti non sono invincibili. Ricordatelo”. Parole che forse sono state riportate ad Oriana che ieri ha preso come provocazione il gesto di Nikita durante la cena.

GF Vip 7, Nikita Pelizon provoca Oriana Marzoli



Cosa è successo? Lo spiega Novella 2000: “Nikita Pelizon si è seduta a mangiare allo stesso tavolo di Oriana. La vippona era insieme alle sue amiche, ovvero Nicole Murgia, Giaele De Donà e Sarah Altobello. Non appena Nikita ha posato il suo piatto e si è messa a sedere accanto a Nicole, la Marzoli ha alzato lo sguardo, l’ha guardata e rigirandosi verso Giaele ha fatto una faccia quasi schifata”.



In pochi, a cominciare da Oriana, hanno capito cosa ci facesse lì la Pelizon. I commenti si sono sprecati e, stavolta, neppure Oriana (che il pubblico sembra proteggere) non ne esce indenne. Scrive infatti un’utente sulla pagina instagram ufficiale del programma: “La cara Oriana è riuscita a tessere bene la sua tela abbindolandovi tutti!!! Una “grande” giocatrice da reality, il cui unico interesse sono i follower, creare dinamiche e apparire a qualsiasi costo!!!”.

MI STO SENTENDO MALE PER LA FACCIA CHE FA ORIANA APPENA VEDE NIKITA SEDERSI E PARLARE 💀#gfvip #oriele pic.twitter.com/EHLgO7s97d — sisonokevin (@_soleilandia_) February 2, 2023



E ancora: “Seppur per alcuni possa apparire un personaggio divertente, la commediante Oriana si è sempre mostrata per il suo lato frivolo, volgare e ineducato!!! Nell’intento di crearsi una qualsiasi storiella all’interno del grande fratello, ha saputo coscientemente mettere sempre in cattiva luce i suoi prescelti!!!

Il primo tra questi Antonino!!!”.