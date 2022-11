Al GF Vip 7 Oriana Marzoli è finita in lacrime proprio verso la fine della puntata in diretta. Alfonso Signorini stava per salutare tutti e anche il pubblico, quando le telecamere si sono concentrate sulla concorrente, apparsa decisamente molto triste. Il conduttore non ha potuto fare finta di nulla e, nonostante il tempo a sua disposizione fosse praticamente terminato, ha chiesto spiegazioni alla giovane spagnola. E successivamente si è scoperta tutta la verità su quel malessere della vippona.

Nel corso dell’appuntamento del GF Vip 7, Oriana Marzoli si è lasciata andare alle lacrime. Un momento di grande amarezza per la gieffina, che non ha subito fornito delucidazioni sull’avvenimento. Ma nella casa più spiata d’Italia è anche arrivato un bellissimo annuncio di Alfonso Signorini: “Vi do una bella notizia, visto che sono collegati. Dovete sapere che Patrizia e Wilma sono negative e prestissimo entreranno nella casa, ok?”. Quindi, la Rossetti e la Goich hanno superato fortunatamente il coronavirus.

GF Vip 7, Oriana Marzoli in lacrime per Antonino Spinalbese

Dopo che nella casa del GF Vip 7 Oriana Marzoli è scoppiata in lacrime, Signorini si è rivolto verso di lei e le ha chiesto di fare un sorriso, invano. Invece lei ha pianto e non ha voluto specificare le ragioni dello stato d’animo negativo. Ma al termine della diretta, ha spiegato tutto ad Antonino Spinalbese come riportato dal sito Novella 2000. L’ex di Belen Rodriguez ha poi detto la sua, ma non sappiamo se la questione si chiuderà in tempi rapidissimo o meno. Intanto, analizziamo l’accaduto e il motivo delle lacrime.

Oriana ha svelato a Spinalbese: “Sono arrabbiata con te. Tu hai detto che hai paura di stare con me. Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi”. E lui ha replicato: “Io con te sono sincero, non riesco a fingere e ad oggi non riesco a lasciarmi andare al 100%. Io davanti le telecamere non riesco a parlare di me in maniera tranquilla, lo sai, te l’ho detto”.

Infine, Spinalbese ha aggiunto parlando di Oriana Marzoli: “Non riesco a lasciarmi andare, sono un padre. Io non ho mai parlato male di te, né ti ho parlato dietro. Ho solo detto ai miei amici di avere dei dubbi su me e sul perché non riesco a lasciarmi andare. Io ho capito che tu non vuoi prendere un palo, ma vai oltre. Se io volessi smettere di conoscerti lo direi a te, non lo direi alle tue spalle alle altre persone”.