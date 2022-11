Fuori dal GF Vip 7 notizia bomba su Oriana Marzoli e un ex fidanzato famoso. Ne era già uscito fuori un altro qualche giorno fa, che avrebbe avuto un flirt anche con Ilary Blasi, ma ora non siamo più in presenza di rumor da di dichiarazioni ufficiali del giovane. Quest’ultimo ha confermato tutto al sito Fanpage, dove ha dato vita ad una lunga intervista. Ha anche spiegato nei dettagli le ragioni che li hanno spinti a lasciarsi. E questa love story è durata fino a pochissimo tempo prima che lei partecipasse al reality show di Canale 5.

La concorrente del GF Vip 7, Oriana Marzoli, ha avuto un ex fidanzato famoso e questo ha dichiarato: “Tutto è iniziato da Instagram con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano e per lavoro non riuscivo a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è subito partita in quarta, non me la sono sentita di continuare e ho deciso di chiuderla un paio di settimane prima che entrasse nella casa”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli ha avuto un ex fidanzato famoso

Parlando ancora della protagonista del GF Vip 7 Oriana Marzoli, questo ex fidanzato famoso ha proseguito così il suo racconto a Fanpage: “Non sapevo nemmeno che sarebbe andata al GF Vip, non me ne aveva mai parlato. Oriana era improntata su una storia seria e mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate, non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale e avevo l’impressione che fosse superficiale”.

A parlare è stato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Luca Daffrè, che ha quindi avuto una breve storia sentimentale con Oriana Marzoli. Nella sua conversazione col giornalista di Fanpage ha poi aggiunto: “Sembrava molto più interessata al contesto piuttosto che conoscermi davvero come persona. Mi aveva anche detto ‘magari andiamo a fare l’Isola insieme’. Lei l’ha presa molto male quando abbiamo chiuso. Mi ha bloccato su Instagram, i suoi soliti giochini. Capisco che sia il suo lavoro, ma queste cose non fanno per me”.

Inoltre, Oriana Marzoli non avrebbe avuto solamente Luca Daffrè come fidanzato noto ma anche Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe rubato il cuore in passato anche ad Ilary Blasi, nonostante queste notizie non siamo mai state confermate a livello ufficiale.