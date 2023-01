Al GF Vip 7 una delle grandi protagoniste è Oriana Marzoli. La giovane e bellissima influencer venezuelana si è avvicinata a due concorrenti della casa più spiata d’Italia: Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Adesso fuori dal programma è arrivato un vero e proprio avvertimento nei suoi confronti e chissà se nella prossima puntata non glielo comunicheranno direttamente. Lei al momento non può sapere nulla a tal proposito, ma c’è chi ha voluto darle un consiglio molto importante per il suo futuro.

Il GF Vip 7 per Oriana Marzoli si sta rivelando forse più difficile del previsto, basti pensare che nei giorni scorsi è rimasta coinvolta anche in una pesante lite con Dana Saber, che per poco non è sfociata in un’aggressione fisica. Adesso però di lei si è parlato sotto l’aspetto più strettamente sentimentale ed è stata subito avvisata. Dovrebbe quindi fare molta attenzione a chi ha intorno a sé. Lei è considerata una delle migliori vippone di questa edizione, ma dovrà prendere decisioni fondamentali.

GF Vip 7, Oriana Marzoli avvisata di un pericolo

A parlare nelle ultime ore del GF Vip 7 e in particolare di Oriana Marzoli sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi. L’ex velino di Striscia la Notizia ha esclamato: “Mi fa molto ridere Oriana, sostengo Alberto che è un amico. Tavassi mi diverte, a volte magari va oltre ma è uno vero e dice le cose che pensa. Antonino ha questa flemma che mi incuriosisce, quello che ha fatto con le ragazze nella casa è opinabile ma umanamente mi sembra una persona buona”.

Ma è Giulia Salemi che si è concentrata su un aspetto per lei di vitale importanza, infatti se seguirà il suo consiglio Oriana Marzoli potrà proseguire la sua avventura nel migliore dei modi. A Chi ha infatti affermato: “A parte Alberto che conosco, mi piace Oriana. E spero che non commetta errori come quello di puntare Onestini. Luca non mi piace proprio per come si sta comportando, non mi piace come ha trattato Nikita e ha parlato male di lei. Lo stesso posso dire di Antonino nei confronti di Oriana”.

Infine, Giulia ha aggiunto: “Sono femminista e vorrei che Oriana facesse la propria strada da sola perché spacca. Lo stesso vale per Nikita e mi piacciono anche Giaele e Micol. Micol nella sua goffaggine mi ricorda me nel 2018”. Vedremo se Oriana e le altre seguiranno il suo consiglio.