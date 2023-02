GF Vip 7, puntata durissima quella di ieri per Oriana Marzoli che ha assistito impotente all’ingresso di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro nella Casa. Una presenza ingombrante che ha già fatto sentire la sua presenza con frasi pesanti sulla venezuelana. A Daniele ha detto: “Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince!”.



“Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa”. Poco prima Alfonso Signorini aveva mandato una clip su lei è Daniele.

Leggi anche: “Me l’ha chiesto Silvio Berlusconi”. GF Vip 7, Alfonso Signorini e quell’improvvisa telefonata

GF Vip 7, Oriana Marzoli chiede aiuto a Signorini per Daniele







Spiegava il conduttore: “Hai visto queste immagini e non ho voluto Daniele perché lui gioca in difesa, ma queste immagini ci fanno capire che il sentimento che vi lega sembra un sentimento forte. Sei d’accordo?”. La risposta di Oriana: “Io penso che anche lui prova qualcosa di forte per me, anche se continua a dire sempre di no”.



E ancora: “Io non me lo aspettavo, ma quando sto con lui, io mi sento me stessa. Cosa che non mi accadeva con Antonino Ti prego, diglielo tu, Alfonso”. La scelta di far entrare Martina ha diviso il pubblico. “Ma adesso perché dovete rompere le uova nel paniere a questa coppia che si sta formando facendo entrare in casa un’ex che resuscita dal passato senza che Daniele l’abbia mai nominata?!”.



“Cioè avete messo tutte le cose carine che lei dice di lui in confessionale, le fate dire tutto quello che lei vorrebbe dirgli e che lui aspetta di sentire da mesi, e a lui non fate vedere e sentire nulla? Vabbè siete dei cessi enormi, vergognatevi”. E ancora: “Onestamente non c’è nulla di male in Martina che torna a trovare Daniele, ma in quello che lui ha affermato. Io, in Oriana, mi sarei sentita bistrattata, umiliata ed anche leggermente usata”.