Emergono retroscena interessanti e inaspettati sul GF Vip 7. A svelarli Alfonso Signorini, che si è soffermato su una conversazione avuta con Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio gli ha fatto cambiare idea, infatti su suo consiglio il conduttore del reality show di Canale 5 ha deciso di ritornare alle origini. Effettivamente in tanti avevano subito notato il cambiamento operato dal presentatore e ora si è scoperta dunque l’origine della scelta fatta. E chissà come la pensa il suo pubblico.

Comunque al di fuori del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e qui si è soffermato anche su Silvio Berlusconi e una richiesta particolare fatta tempo fa. Ma per lui c’è stata anche l’occasione di catalizzare l’attenzione sulla sua vita più privata, infatti ha raccontato le sue abitudini quotidiane. Ora abbiamo sicuramente scoperto qualche dettaglio in più su di lui, ma i telespettatori saranno rimasti sicuramente colpiti da una delle affermazioni fatte da Alfonso.

Leggi anche: “Ridicolo, cogl…”. GF Vip 7, valanga di insulti di Oriana ad Antonino. La venezuelana è distrutta





GF Vip 7, Alfonso Signorini e la richiesta di Silvio Berlusconi

Dunque, il padrone di casa del GF Vip 7 non si è soffermato solo sul presidente del Monza calcio. Alfonso Signorini, oltre a parlare di Silvio Berlusconi e di una richiesta alquanto particolare, ha anche raccontato cosa mangia prima di condurre la puntata: “Mangio due cosce di pollo o un filetto di pesce con contorno di verdure. Quando presento due puntate, alloggio in un albergo, mentre quando ce n’è una sola torno in Lombardia col treno il martedì. La mattina faccio invece 45 minuti di cardio, corsa o cyclette”.

A Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto: “Suono il pianoforte due ore al giorno dal lunedì al sabato“. Ma Signorini la dichiarazione più importante l’ha fatta, quando si è soffermato su Berlusconi: “Mi ha telefonato perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti. Mi ha detto che ero stato bravo a non farmi crescere la barba, ma che dovevo rimettermi la cravatta“. E così ha fatto, ritornando ad indossarla a differenza delle prime puntate. Poi ha anche confermato: “Condurrò il Grande Fratello Vip 8”.

Intanto, parlando del GF Vip 7, in tanti hanno attaccato Luca Onestini perché nel post-puntata del 6 febbraio ha interrotto la conversazione tra la sua ex Ivana Mrazova e Nikita Pelizon: “Lascia perdere Nikita, è pesantissima fidati”. E il pubblico si è inferocito con lui.