GF Vip 7, nella serata del ritorno degli ex feroce scontro tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: è successo tutto nella notte e sui social è scoppiata la bomba. Prima del loro confronto c’era stato quello tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro durante il quale lei non aveva usato parole dolci per la modella venezuelana. “Mi dispiace vederti così sai? Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta”.



E ancora: “Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa”.

Leggi anche: “Una mer…”. GF Vip 7, Oriana Marzoli è una furia contro Alfonso Signorini: “Adesso basta”





GF Vip 7, Oriana Marzoli furiosa con Antonino Spinalbese



“Nel senso, tu sai quanto sei stato male e non lo possono capire tutti. Ok alleggerirti e farti sentire spensierato. Ma allo stesso tempo è importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti. Puoi solo dirle ‘tesoro mio non c’è niente di sbagliato in te, però non andiamo’. Porta avanti i tuoi pensieri e i tuoi principi. Prima o poi si vede tutto”.



Le parole di Martina Nasoni non sono piaciute ai fan di Oriana Marzoli. “Comunque sta ragazza è sempre mortificata…. Avete rotto il cazzo, semplicemente perché è extracomunitaria ci marciate un po’, io fossi in lei non starei al vostro gioco”, scrive un fan. E ancora: “Ci sarebbe rimasto male CHIUNQUE, soprattutto se la ex in questione venisse a dirmi come dovrei comportarmi col ragazzo che sto frequentando”.

Antonino rosica di brutto perché senza Oriana è invisibile

Ogni giorno mi domando cosa abbia visto Belen in questo che ha il quoziente intellettivo di una formica #gfvip #oriele https://t.co/kXZ3uCFaGE — pinky (@pin9ky8) February 7, 2023



“Io sarei rimasta male e mi sarei incazzata anche ben peggio di Oriana”. Nella discussione era entrato anche Antonino che ha giudicato non poco velatamente la ‘Reina’ per la sua vita ‘amorosa’ all’interno della casa. Oriana ha perso le staffe: “Ma fatti i cai tuoi, sei ridicolo… Fai il profondo, il sensibile ma sensibile di sto cao”.