Nuovo colpo di scena al GF Vip 7 con Oriana Marzoli che ha parlato di un argomento molto intimo. Durante una delle classiche conversazioni quotidiane nella casa più spiata d’Italia, lei ha iniziato a dire chi avesse fatto sesso in questi mesi nel reality show. E quando si è rivolta verso un compagno di avventura, quest’ultimo ha smentito categoricamente sebbene la giovane si ricordasse altro. Ne è nata una breve discussione, che però ha lasciato col dubbio migliaia e migliaia di follower che hanno guardato il video.

Al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha ammesso di aver udito quella confessione del vippone, nel corso di una delle ultime puntate in diretta con Alfonso Signorini. Ma non ci sono state conferme e ora il mistero è diventato fitto. L’influencer venezuelana ha nominato anche Edoardo Donnamaria, che però non ha aperto bocca confermando dunque le sue affermazioni. Non a caso in diverse occasioni Antonella Fiordelisi aveva fatto sapere di aver condiviso momenti sessuali con il volto di Forum.

GF Vip 7, Oriana Marzoli svela chi ha fatto sesso ma c’è chi smentisce

Tutto è successo nel pomeriggio del 2 marzo al GF Vip 7. Oriana Marzoli si trovava all’interno del giardino del programma e ha cominciato a fare una sorta di lista, come spiegato dal sito Novella 2000. Voleva fare il punto della situazione su coloro che avessero fatto l’amore fino a questo momento. Ad ascoltarla c’erano Milena Miconi, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. La vippona ha detto: “Chi ha fatto l’amore? Te, te“. Ma è stata subito interrotta da uno dei concorrenti.

Chi ha detto di non aver consumato rapporti sessuali è stato Edoardo Tavassi, nonostante Oriana ricordasse diversamente. Lui ha affermato: “Io? No, ho detto che volevo farlo ma c’era una telecamera proprio su di noi“. Ma lei ha insistito: “Lo hai detto l’altro giorno, ora non puoi dire niente”. Poi Luca Onestini ha salvato in calcio d’angolo il fratello di Guendalina, riuscendo a cambiare discorso: “Ti dico una cosa, se vedi che un tuo amico vuole evitare questo argomento, lo evitiamo”. E si è parlato di altro.

E chi ha diffuso le immagini su Twitter non ha reagito proprio benissimo: “Ecco lo scimmione che cambia argomento”. Un’altra internauta ha voluto anche dire: “Non so quale atteggiamento sia più spregevole”. Vedremo se in puntata ne parleranno oppure eviteranno altre discussioni.