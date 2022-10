Al GF Vip 7 nuovi concorrenti in arrivo. Sì, avete capito proprio bene. La notizia è davvero sensazionale e sta già tenendo in fermento il pubblico. Nella casa più spiata d’Italia si sono registrati gli abbandoni precoci di Ginevra Lamborghini per squalifica e di Giovanni Ciacci, eliminato col televoto flash per il caso Marco Bellavia. Successivamente è stata Sara Manfuso a ritirarsi dal programma e quindi Alfonso Signorini ha preso la decisione di rimpolpare il cast. E ora sarebbe prontissimo a fare gli annunci ufficiali.

Tutto succederà nelle prossime puntate, come confermato da una persona molto attendibile e che conosce tutte le dinamiche del mondo del gossip e della televisione. Al GF Vip 7 i nuovi concorrenti sarebbero già stati scelti in via definitiva e si conosce anche il numero esatto. Inoltre, è stato rivelato che sono già stati messi in quarantena, affinché possano essere a disposizione a breve. La quarantena serve per ridurre al minimo i rischi legati ad un eventuale contagio da coronavirus, che potrebbe provocare un focolaio.

GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: “Sono 4, già in quarantena”

La splendida notizia sul GF Vip 7 e l’arrivo di nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia è stata diffusa sui social dall’influencer Amedeo Venza. Attraverso una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram, ha fornito dettagli interessanti su ciò che succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Signorini ovviamente ha voglia di stupire e di sorprendere quindi in positivo il pubblico, dopo aver subito numerosissime critiche a causa del cast scelto fin qui, che ha causato un vero caos.

Amedeo Venza ha quindi scritto: “Quattro vipponi sono già in quarantena! Entreranno due per volta! Nelle prossime puntate”. L’influencer non ha saputo dire chi siano i futuri gieffini, quindi le loro identità per il momento restano un mistero. Le nubi dovrebbero diradarsi già a partire dal giovedì 13 ottobre, secondo il sito Blasting News, visto che potrebbe già essere il momento giusto per vedere all’opera i primi due nuovi concorrenti. E chissà come reagiranno gli attuali inquilini a questa notizia.

Nella casa del GF Vip 7 Gegia ci è ricascata ancora e ha fatto scatenare una bufera, alla luce di queste sue dichiarazioni su Marco Bellavia: “Ma non lo vedi che sta bene? Lui sta bene, siamo noi che stiamo male”. Ed Edoardo Donnamaria ha replicato duramente: “Ma tu non puoi dire ste caz***, poi dici che uno si innervosisce”.