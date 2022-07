“Dalla Rai al GF Vip”. Gossip bomba sulla conduttrice, a 63 anni è pronta a mettersi in gioco

GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti dell’edizione che inizierà a settembre spunta un nome pesante. Tra alcune conferme a tenere banco sono soprattutto le smentite. Non saranno presenti al GF Vip 7 i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, reduci dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. TvBlog ha poi aggiunto che non ci sarà il ritorno della contessa Patrizia De Blanck e nemmeno la possibilità di ammirare l’emergente attore Artem Tkachuk, noto per essere uno dei protagonisti della serie tv Mare Fuori. E poi a dire di no ad Alfonso Signorini anche un ex calciatore e un fidanzato di una vip.



Non ci saranno nella settima edizione del GF Vip nemmeno l’ex giocatore Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio Cannavaro, e il partner di Vera Gemma, Jeda. Secondo Deianira Marzano invece potrebbe trovare spazio la regina delle televendite Patrizia Rossetti (classe 1959 lo scorso anno opinionista a Detto Fatto) potrebbe far parte del cast del GF Vip 7: “Ragazzi Patrizia è una probabile concorrente del Grande Fratello Vip“.





GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti spunta Patrizia Rossetti



A quanto riporta Biccy la conduttrice si era detta pronta a entrare nella casa già nel 2019. “Se mi vedrete mai al Grande Fratello Vip? Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto”. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



“Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone. Questa sarebbe una sfida interessante. No non mi spaventa troppo, arei curiosa di mettermi alla prova. Innamorarmi nella casa? Potrei incontrare al massimo un toy boy, e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”.



Due anni fa i provini di Patrizia Rossetti non erano andati a buon fine. “Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?”

GF Vip 7, Alfonso Signorini non lo dice ma il ‘nome top’ è servito