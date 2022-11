Nessuno ancora lo ha confermato ufficialmente, ma sembra che Aida Nizar stia per entrare nella casa del GF Vip 7. Proprio così, la conduttrice televisiva, modella e attrice spagnola sarebbe pronta a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. La donna, nata a Las Palmas de Gran Canaria nel 1981, è nota al grande pubblico proprio per aver partecipato al Grande Fratello nel 2019. Si trattava della mitica sedicesima edizione (quella condotta da Barbara D’Urso). In tanti ricorderanno delle deliranti catfight con Lucia Bramieri.

Aida si sa, ha un carattere scoppiettante e prende fuoco quasi immediatamente. Sarebbe un’ottimo inserimento nel cast dell’edizione numero 7. Ma le cose stanno davvero così? Si parlava da tempo di una sua entrata nella casa del GF Vip 7, ma stavolta è lei stessa ad alimentare la vicenda, con un video. La Nizar ha infatti pubblicato un filmato nel quale è in aeroporto con una valigia. L’ex gieffina sventola una mano come per salutare qualcuno e manda dei baci. Ma non è finita, perché la modella spagnola scrive a corredo: “A trabajar“, che significa “A lavorare“.

Aida Nizar al GF Vip 7?

Cosa ancora più interessante è la scelta dei tag. La donna infatti ha chiamato in causa la pagina del Gruppo Mediaset su Instagram. Insomma, se uno più uno fa due, la modella è qui per lavoro, più precisamente per fare qualcosa in Mediaset. E cosa andrà in onda nei prossimi giorni?

Insomma, in tanti sognano di vedere la donna inserita nelle dinamiche di Antonino, Edoardo, Antonella e Oriana. In molti sono certi che potrebbe dare filo da torcere a molti di loro. Che poi lo sappiamo, Aida Nizar ha iniziato la sua carriera proprio con questo. In Spagna, nel 2003, ha partecipato al Gran Hermano, prima nella versione classica e poi quella Vip.

Storici televisivi oramai i suoi scontri con Elettra Lamborghini e Marco Ferri. In seguito diventa una naufraga nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma viene espulsa a causa di uno scontro troppo duro con un altro concorrente. In Italia è stata spesso ospite come opinionista nei salotti delle varie trasmissioni di Barbara D’Urso. Ora GF Vip 7? Staremo a vedere.

