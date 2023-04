La vittoria di Nikita Pelizon al GF Vip 7 è stata per certi versi inaspettata; in pochi si aspettavano che l’influencer potesse battere Oriana: ora per lei si apre un nuovo capitolo che potrà coltivare anche grazie al montepremi, tutt’altro che di poco conto, che si è portata a casa. La vittoria di Nikita è arrivata al termine di una puntata lunghissima e ricca di colpi di scena che può essere riassunta con una breve cronologia. A conquistarsi la finale erano stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.



L’ultimo posto a disposizione era tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, con il ballottaggio vinto da quest’ultimo. Completata la rosa Alfonso Signorini aveva dato il via ad una serie di sfide incrociate che avevano dato questo esito: Alberto aveva battuto Giaele, Oriana invece Tavassi e Nikita Micol. Il podio finale è stato composto da Alberto sul terzo gradino, poi Oriana quindi Nikita.

GF Vip 7, Nikita Pelizon: montepremi da 100mila euro per la vittoria



Per i fan di Nikita che l’hanno seguita per tutto il GF Vip 7 una soddisfazione enorme. “Grande Nikita. Alla faccia degli Spartani che l’hanno emarginata per sei mesi e hanno fatto di tutto per eliminarla. Ma il pubblico Italiano ha premiato Lei”. Scrive un’utente sui social. E centinaia sono i commenti dello stesso tenore piovuti sulla vincitrice che,forse, più degli altri, ha stentato a credere alle parole di Alfonso Signorini.



Oltre che per la vittoria la soddisfazione di Nikita sarà anche dal punto di vista economico, si porta a casa il montepremi messo in palio: 100mila euro in gettoni d’oro che la aiuteranno nel proseguo della sua carriera. Una carriera a cui ora non pensa: i suoi pensieri dopo la vittoria sono tutte per i fan. Nelle ore immediatamente successive la vittoria al GF Vip 7 Nikita è tornata sui social: “Mi stanno per cacciare ma vi dico solo che sono stra gasata!”.

La prima storia Instagram di Nikita dopo la vittoria del GF Vip pic.twitter.com/JFch0YzXV0 — disagiotv (@disagio_tv) April 4, 2023



“Grazie, grazie mille di tutto il sostegno che mi avete dato. Per me era diventato un appuntamento fisso il televoto. Vi ringrazio tantissimo e vi ringrazio per avermi capita. E grazie, insomma, per la gioia che sto provando. Abbiamo vinto insieme. Se non fosse stato per voi, col cavolo! Grazie!”, ha detto Nikita Pelizon ancora emozionata dallo studio semi vuoto ormai.