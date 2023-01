Al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha avuto l’opportunità di incontrare nuovamente il suo ex fidanzato. Infatti, Alfonso Signorini ha deciso di organizzare questo incontro chiarificatore e chi si aspettava grossi litigi è rimasto deluso. Infatti, c’è stata una conversazione molto civile tra i due, che hanno quindi rivelato i rispettivi pensieri. Inoltre, avrebbero intenzione una volta che lei uscirà dal reality show di provare ad avere un rapporto amichevole. Ma c’è stata una frase di lei ad aver creato caos in rete.

Prima di dirvi tutto su quanto successo nell’ultima puntata del GF Vip su Nikita Pelizon, dobbiamo anche aggiornarvi di polemiche scoppiate sull’opinionista Orietta Berti. “Io scelgo Oriana perché mette un po’ di scompiglio. Voglio vedere con chi va a letto la prossima volta”. Frase riferita alle situazioni che la venezuelana ha creato in Casa prima con Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Tra il pubblico si sono scatenate risate ma anche durissimi commenti. Scrive un’utente: “Pessima la battuta di Orietta su Oriana. Davvero di cattivo gusto”. E ancora: “Va cacciata”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon e il dubbio dei telespettatori

Durante il discorso nel giardino del GF Vip 7 tra Nikita Pelizon e l’ex Valerio Tremiterra, lei spontaneamente ha chiesto delucidazioni su un regalo che ha ricevuto qualche giorno fa nella casa più spiata d’Italia. Ma la risposta dell’imprenditore è stata sorprendente e i telespettatori si sono subito riversati sul web a caccia di informazioni. Molti utenti hanno sottolineato la stranezza di quell’affermazione e quindi ora si è fatta strada un’ipotesi clamorosa, che stravolgerebbe la situazione sentimentale della vippona.

Nikita ha domandato all’ex partner: “Era tua la cravatta che ho ricevuto?”, ma Valerio Tremiterra ha dato una risposta negativa, riferendo quindi di non essere l’artefice di questo dono alla Pelizon. Quindi, il mistero si è improvvisamente infittito e immediatamente il popolo della rete non ha potuto fare altro che avanzare una possibilità che sarebbe inaspettata. Non è da escludere che nei prossimi giorni lei stessa possa chiarire questo aspetto, soprattutto se Signorini le riferirà di questi dubbi del pubblico.

Questo quanto ipotizzato dai telespettatori del GF Vip, come riportato dal sito Tutto Sul Gossip: “Di chi è allora quella cravatta? C’è un altro uomo nella vita di Nikita?”. Difficile dare una risposta certa, quindi non resta che aspettare eventuali confessioni della gieffina.