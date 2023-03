GF Vip 7, il preferito della casa più spiata d’Italia. Questa settimana, sono ben sette i gieffini spediti dritti in nomination. D’altronde si sa che nelle fasi finali del gioco, la competizione si rende ancora più avvincente. Per chi se lo fosse fatto sfuggire, ecco la lista dei concorrenti in nomination, ovvero Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Davide Donadei, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Ma chi è il vippone della settimana preferito dagli italiani?

Il preferito al GF Vip 7, ecco di chi si tratta. Il pubblico italiano freme dalla curiosità di comprendere chi volerà dritto in finale, ma nel frattempo i colpi di scena continuano a essere dietro l’angolo. Intanto sulla pagina ufficiale del reality show di Alfonso Signorini, il pubblico a casa è stato già chiamato a rispondere alla domanda nuda e cruda: ‘Chi vuoi in finale?’. E pare che i sondaggi al momento li abbia vinti Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Espulsione, a Nikita non doveva farlo”. GF Vip 7, scoppia il caso choc sul concorrente (Video)





Il preferito al GF Vip 7, ecco di chi si tratta: la classifica di Novella2000

Oriana Marzoli che si aggiudica una percentuale del 36% pari a 1611 voti. Seguita da Antonella Fiordelisi, con il 26% pari a 1161 voti, e ancora Nikita Pelizon con il 22% pari a 1001 voti.Edoardo Tavassi invece viene spedito al quinto posto con un 12% pari a 537 voti, e poco più giù la fidanzata Micol Incorvaia con il 2% pari a 73 voti, e ancora ultime due posizioni occupate da Alberto De Pisis e Davide Donadei con una percentuale pari all’1%. Ora il nome del preferito della casa: la classifica diffusa su Novella2000.it.

Ultimo posto in classifica va a Giale De Donà, con l’1% dei voti, seguita da Davide Donadei, con l’1% dei voti, Milena Miconi, con il 2% dei voti, Edoardo Donnamaria, con il 2% dei voti, Micol Incorvaia, con il 3% dei voti, Daniele Dal Moro, con il 3% dei voti, Luca Onestini, con il 4% dei voti, Andrea Maestrelli, con il 4% dei voti, Alberto De Pisis, con il 10% dei voti, Edoardo Tavassi, con il 12% dei voti, Antonella Fiordelisi, con il 14% dei voti.

Si aggiudicano il secondo e il primo posto in classifica, Oriana Marzoli, con il 17% dei voti e Nikita Pelizon, con il 27% dei voti. Insomma, per la modella triestina, presente nella lista dei nominati della casa, il pericolo di abbandonare il gioco potrebbe essere scongiurato. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, e il pubblico italiano conosce perfettamente il pericolo di vedere ribaltati i risultati.