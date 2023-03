GF Vip 7, Nicole Murgia torna a parlare di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dopo le feroci critiche che l’hanno travolta quando era nella casa. Un trascorso che specie con Antonella non è stato di rose fiori come ha rivelato nel corso di un’intervista a Turchesando in cui, tra l’altro, ha confessato di non essere riuscita ancora a mettersi in contatto con Edoardo Donnamaria: “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente”.



“Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”. Poi ha continuato: “Eravamo tipo fratelli nella Casa, avevamo un rapporto molto bello, quasi familiare. Quelle scene avrebbero infastidito chiunque? Se sotto i tuoi occhi no. Se le facciamo di nascosto e le vedi un una clip sì. Ma se le faccio davanti a te e le hai sempre viste”.

GF Vip 7, Nicole Murgia pizzica Antonella Fiordelisi



E ancora: “A me viene da ridere quando leggo certi messaggi “ti sei messa in mezzo a una coppia”. Io non mi sono messa in mezzo a nessuna coppia. Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo amici. I discorsi che facevamo erano su Antonella, erano sulla coppia. Lui è innamoratissimo. È cotto. Ho visto molte volte dentro la Casa una sorta di amore un po’ strano”.



“Se ti ami certe cose non le fai. Se ami metti al primo posto anche di fronte alle dinamiche di un gioco. Io alcune volte questa cosa non l’ho notata da parte di Antonella. In tanti non abbiamo notato questa cosa da parte sua”. E Edoardo? Adistanza di neanche 24h dalla squalifica, ha raggiunto Antonella fuori dalla Casa, rivolgendole parole che hanno immediatamente scaldato il cuore dell’influencer romana.



“Antonella mi manchi”, ha gridato Donnamaria per poi aggiungere: “Antonella mi ha fatto impazzire, ma mi manchi”. Antonella, quasi in lacrime si è commossa:”Grazie amore, grazie di tutto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire, lo so che il pubblico ti ama, ti ha apprezzato e non si è focalizzato solo su quelle cose, lo spero”.