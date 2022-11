GF vip 7, Micol Incorvaia a rischio squalifica. A chiedere la cacciata della sorella di Clizia dalla Casa sono i fan. Micol, non c’è che dire, ha saputo monopolizzare l’attenzione. Entrata nella casa il 3 novembre praticamente subito ha fatto parlare di sé anche in ottica di squalifica. Nello specifico aveva raccontato a un’altra concorrente Giale De Donà come quest’ultima venga vista dal pubblico fuori della casa, pratica vietata dal regolamento della trasmissione che non prevede che si faccia riferimento agli abitanti della Casa di quello che accade fuori che li riguarda.



Il motivo ora è ben più grave. Mentre si truccava infatti Micol è stata sorpresa a cantare ‘Faccetta nera’, canzone del ventennio fascista. Un precedente che riporta all’episodio di Fausto Leali, cacciato nel 2020 quando in una conversazione con i compagni fece riferimenti espliciti al fascismo. “Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”, disse.

Leggi anche: “Vado in galera”. GF Vip 7, Antonella e Antonino si chiudono nel ripostiglio. Edoardo sbrocca





GF vip 7, Micol Incorvaia canta ‘Faccetta nera’: la reazione del pubblico

“La cultura è cultura, sia che arrivi da destra che da sinistra”, minimizzò poi. Parole che gettarono immediatamente Leali nell’occhio del ciclone, spingendo una buona fetta di pubblico a chiedere a gran voce la squalifica. Sui social i messaggi per chiedere l’estromissione della ragazza dal gioco si moltiplicano. Mentre continua a tenere banco il rapporto burrascoso con Antonella Fiordelisi nonostante Micol abbia negato la storia con Edoardo.

Edoardo aveva infatti parlato di “frequentazione durata pochi giorni e archiviata definitivamente”, sia in diretta che nei giorni scorsi. E lo aveva ribadito durante il confronto a 3 avvenuto nella puntata di lunedì sera. Peccato che durante la pubblicità Micol Incorvaia lo abbia in un certo senso smascherato: le cose non starebbero proprio come le ha raccontate lui.

“Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip – gli ha detto Micol – Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo”.

“È inutile mentire”. GF Vip, Antonella Fiordelisi l’ex storico irrompe nella Casa