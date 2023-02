Al GF Vip 7 messaggio aereo in codice per un concorrente. In un primo momento tutti sono rimasti sorpresi, non capendo esattamente il contenuto, ma quando il diretto interessato si è reso conto dell’annuncio fatto da un personaggio famoso col quale lui è molto amico, la sua gioia è esplosa all’improvviso. Un momento di grande emozione nella casa più spiata d’Italia, a poche ore dall’inizio della puntata in diretta di lunedì 6 febbraio, che sarà ovviamente condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Mentre gli altri vipponi si trovavano nel giardino del GF Vip 7, il messaggio trasportato da un aereo è stato scritto in codice ed è comparso immediatamente. Tutti hanno alzato lo sguardo al cielo e poi il concorrente interessato da questo gesto è stato chiamato fuori. Dopo un’iniziale incertezza, è stata Micol Incorvaia a far ragionare il compagno di avventura, che si è messo le mani in testa esprimendo tutta la felicità per quella notizia spettacolare data dall’amico vip. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando.

GF Vip 7, messaggio aereo in codice per un concorrente

Possiamo subito dirvi che al GF Vip 7 questo messaggio aereo in codice è stato indirizzato al concorrente Andrea Maestrelli. Quest’ultimo ha esordito, dicendo: “Grazie cucciolo“, comprendendo il mittente. Ma non aveva capito del tutto il significato di quella scritta ed è stata Micol Incorvaia a fargli comprendere tutto: “Ma la Lazio non è azzurra?“. E Maestrelli: “Noooo, grande cucciolo”. E in ultimo Edoardo Tavassi ha chiuso così l’argomento: “Quindi è andato alla Lazio”. A mandare il messaggio è stato quindi un calciatore.

Il testo del messaggio recitava: “AM, guarda i colori del cielo, è fatta. LP”. AM era riferito al vippone Andrea Maestrelli, mentre LP all’atleta Luca Pellegrini. Il calciatore ha quindi informato in maniera implicita il suo amico del suo approdo nelle fila della Lazio nell’ultima sessione di calciomercato, che si è conclusa il 31 gennaio scorso. Ovviamente non poteva scriverlo in maniera diretta, ma alla fine Andrea ha capito tutto e ha festeggiato a distanza questo importante traguardo. Andrea e Pellegrini sono tutti e due tifosi biancocelesti.

Classe 1999, Pellegrini è arrivato alla Lazio dall’Eintracht Francoforte. Lui è di proprietà della Juventus ed è giunto nella capitale in prestito con diritto di riscatto. Oltre ad aver giocato anche con il club bianconero, nella sua giovane carriera ha indossato pure le maglie di Roma, Cagliari e Genoa.