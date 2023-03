GF Vip 7, Luca Onestini: la confessione è arrivata davanti ad alcuni concorrenti ed è destinata a far discutere dopo il caso scoppiato intorno all’eliminazione di Antonella Fiordelisi con il clamoroso sfogo di Orietta Berti arrivato dopo la puntata. “Grazie di cuore a Vanity Fair al suo Direttore Marchetti Simone e al giornalista Mario Manca per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto per me. Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari”.



“Ci tengo però anche a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene”.

GF Vip 7, Luca Onestini: “Ho rubato i calzini di Ivana Mrazova”



E ancora: “Perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso. Un abbraccio a tutti e buona giornata”. Mentre arrivano queste dichiarazioni al GF Vip 7 teneva banco Luca Onestini che potrebbe essersi riappacificato con Ivana Mrazova. Già subito dopo l’uscita della modella Onestini era stato chiaro.



“Quando la vedo sono felice. Mi auguro che rimanga perché mi dà serenità”, aveva detto. Purtroppo però Ivana era stata costretta ad abbandonare il gioco ma prima di uscire di scena aveva promesso a Luca di rivedersi fuori dalla casa una volta terminato il programma. “Mi piacerebbe restare ma se devo lasciare la Casa va bene. Luca resta una delle persone più importanti della mia vita. Sono felice di essere venuta qua per ritrovarlo”, aveva detto Mrazova pochi minuti prima di ricevere il verdetto finale.



Ora emerge un nuovo particolare. “Nell’ultima puntata del GfVip, quando Orietta Berti mi ha chiesto di Ivana io le ho risposto che continuo a pensare a lei tutti i giorni”, ha confessato Luca Onestini. “Questi sono i calzini di Ivana, li ho rubati”. Un gesto che non è piaciuto a tanti ma che lascia pensare, e parecchio, molti.