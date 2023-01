Clamorose rivelazioni sul GF Vip 7 e i concorrenti. In particolare, una è stata accusata di essere la più sporca in assoluto nella casa più spiata d’Italia. Parole davvero molto forti da parte di questa ragazza, che ha lasciato da poco il reality show. In un primo momento ha fornito un giudizio molto negativo sull’intero cast del programma, ma poi è scesa nei dettagli dopo essere stata anche spronata e punzecchiata dai suoi follower, che le hanno permesso di tirare fuori delle opinioni drastiche.

Prima di dirvi degli attacchi di questa ex vippona sul GF Vip 7 e i concorrenti e soprattutto sulla più sporca, nelle ultime ore Luca Onestini ed Antonella Fiordelisi hanno avuto un litigio. Antonella risponde male e dice: “Non ti rendi conto delle figure che stai facendo”, in riferimento a Donnamaria. E ancora: “Menomale che non sono tutte così le donne e gli uomini”. Come se non bastasse se la prende anche con Luca Onestini: “Onestini, tu vergognati. Stai giocando esce la cattiveria delle persone. C’è un limite a tutto”.

GF Vip 7 e concorrenti, Dana Saber dice chi è la più sporca nella casa

A parlare è stata Dana Saber, che dopo l’eliminazione dal GF Vip 7 ha attaccato i concorrenti confermando anche chi sia la più sporca, come rivelato da un’utente. Innanzitutto ha esclamato su Instagram: “Ciao ragazzi, niente, volevo ringraziarvi per avermi supportata e sostenuta. Finalmente sono a Milano e finalmente sono riuscita a farmi la doccia tutta nuda e dormire sul mio letto tranquilla e senza caos. E senza quei barboni soprattutto. Niente, vi aggiornerò nei prossimi giorni su tutto ciò che è stata la mia esperienza e tutto il resto”.

Successivamente ha dato vita al classico domanda e risposta e Dana è stata molto drastica. Le è stato chiesto: “La persona più falsa dentro la casa?”. E lei ha subito detto: “Disonestini”, ovvero Luca Onestini. Poi ancora: “Chi ti stava sul ca***?”. E la Saber ha detto: “Farei prima a rispondere chi mi stava simpatico”. Infine, una follower le ha domandato: “Ma quanto era sporca Oriana Marzoli?”. E la modella ha replicato con un’emoticon raffigurante l’escremento. Confermando dunque l’insulto all’influencer venezuelana.

Quindi, Dana Saber riterrebbe Oriana Marzoli come la più sporca tra le gieffine presenti al GF Vip 7. Chissà se nella prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini ci sarà un duro confronto a distanza tra le due concorrenti. Non resta che pazientare qualche giorno.