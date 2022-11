GF Vip 7, bomba sul vippone. Dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia le notizie sembrano non mancare mai. Nelle ultime ore il retroscena sarebbe stato lanciato dall’esperta di gossip, Deianira Marzano. Nessuna conferma a riguardo, ma la notizia risuona curiosa e stuzzicante. Ecco cosa è successo.

GF Vip 7, indiscrezione choc di Deianira Marzano, lanciata nelle ultime ore attraverso un post. Colpi di scena anche fuori dalla casa di Alfonso Signorini, ci ha pensato anche l’esperta di gossip ad accendere i riflettori sul vippone, riportando un’indiscrezione che però attenderebbe ancora una conferma o meno. Per questo motivo, sempre meglio prendere tutto con le dovute cautele.

GF Vip 7, indiscrezione choc di Deianira Marzano: “In passato…”

“Uno che sta nella casa si proclama etero ed è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi. In passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici. Presentato quasi come ‘il fidanzato’. Si è fatto comprare di tutto. Quindi andatela a ‘vendere’ a chi non vi conosce”. (“A letto insieme”. GF Vip 7, il concorrente rompe gli argini: la notte diventa bollente).

Un rumor e nulla più, come nascosta resterebbe al momento l’identità del vippone in questione. D’altronde anche un’altra indiscrezione sarebbe stata lanciata, ma questa volta direttamente tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Soraia Ceruti incinta, lo avrebbe chiesto dubbiosa Nikita direttamente al fidanzato e concorrente Luca Salatino.

E i fan della coppia non potrebbero che essere felici se tutto questo fosse vero. Al momento anche su questo, tutto sembra tacere ma puntata dopo puntata, la verità non potrà che emergere schiacciante alla luce del sole, quindi non resta che continuare a seguire appassionatamente il programma. E perché no, anche il profilo di Deianira, attenta a lanciare le indiscrezioni più stuzzicanti.