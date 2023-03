Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del GF Vip 7. Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno dovuto abbandonare la casa, mentre Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon sono stati proclamai finalisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due vanno a unirsi a Oriana, Micol e Giaele.

In nomination sono finiti Alberto De Pisis, che clamorosamente ha vinto il televoto contro Luca Onestini e Milena Miconi. Durante la nuova puntata del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha avuto un duro scontro con Micol Incorvaia. Dieci giorni fa la fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata eliminata dalla casa ma è tornata nella casa per un nuovo scontro con una delle sue ‘nemiche’.

GF Vip 7, i vip reagiscono al confronto tra Micol e Antonella

“Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa”, le parole di Antonella Fiordelisi a una sconcertata Micol Incorvaia che ascoltava le parole dell’ex concorrente del GF Vip 7. “Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra”.

“Devi sapere che una volta uscito, Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi”, ancora le parole di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. Poi ha accusato Mico di essere gelosa perché la sua storia non è andata bene. Una Micol Incorvaia ha risposto sconcertata. Dalla parte di Micol anche Giulia Salemi, la voce del popoloche poco dopo lo scontro ha detto: “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!”.

A divertire il pubblico del GF Vip 7 è stata anche la reazione dei vipponi in casa, in particolare Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. In un video inedito pubblicato sui social si vedono i due prendere in giro Antonella Fiordelisi per il suo discorso. Giaele De Donà, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sono scoppiati a ridere. “Lo sapevo che diceva questo”, ha commentato Tavassi appena Antonella ha detto a Micol di essere stata eliminata per decisione dei suoi fan. Tra le risate, mentre la Fiordelisi parlava, Oriana ha commentato ironica: “Non dormivamo prima di sapere questo. Ora riesco a dormire”.