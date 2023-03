“Ho parlato con Alfonso”. GF Vip, la bomba di Gianluca Benincasa a poco dalla finalissima

GF Vip 7, Gianluca Benincasa torna prepotentemente alla carica: stavolta non c’entra Antonella Fiordelisi, piuttosto Alfonso Signorini. Benincasa, nel corso di una lunga intervista, ha prima fatto il punto sull’edizione del programma che sta andando in archivio raccontando di chi vorrebbe vedere sul gradino più alto del podio. “Vorrei che vincesse Oriana perché è molto vera e ha carattere. Anche quando si intrometteva nelle dinamiche lo faceva con intelligenza e naturalezza”.



“A differenza di altri concorrenti che sono usciti che entravano nelle dinamiche forzatamente. Non faccio nomi o sarebbe troppo esplicito. Oriana merita la vittoria per quello che ha dato nel gioco”. Qualità che sono state universalmente riconosciute alla modella che, secondo in sondaggi, resta tra le favorite per la vittoria finale.

GF Vip, Gianluca Benincasa si candida per l’edizione numero 8



Ma Gianluca Benincasa non si è fermato: e dopo aver parlato del GF Vip 7 guarda al futuro e si dice pronto per partecipare al GF Vip 8 e avanza la sua candidatura ad Alfonso Signorini. “Ovvio che mi candiderei. Il GF Vip è sempre un’esperienza, ricordate che è nato come esperimento sociale e io nella vita ho sempre sperimentato nuove esperienze e sono sempre pieno di nuove esperienze”.



“A parte questo lo devo anche alla mia immagine che è stata calpestata e lo farei volentieri un reality, perché poi uscirà chi sono realmente. Alla fine sono un buono e quando tu dentro sei un buono, per quanto puoi rispondere alle cattiverie con determinazione come ho fatto ora e con rabbia, quello che esce si vede. Sotto le telecamere del GF Vip queste cose non scappano”.



Quindi conclude: “Sarebbe solo un’occasione per me per mettere tanti punti su tante situazioni che mi hanno coinvolto quest’anno e che mi hanno portato sotto il giudizio della gente, dal mio ex rapporto di coppia a quelle che poi sono state le accuse che hanno fatto nei miei confronti”.