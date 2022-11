GF Vip 7, finita tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Uno choc per in fan del programma dopo il terremoto dell’intervista di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi. L’ex fidanzato ha sparato a zero su Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, Chiofalo ha dichiarato: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo?”.



E ancora: “Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”. Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre.”

GF Vip 7, finita tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese: il motivo



“Antonella non ha mai ufficializzato la storia con Benincasa. Perché? Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene. Perché è famoso, di buona famiglia”. Una storia che farà discutere.



Come discuterà farà l’atteggiamento di Antonino. Spiega Giaele: “Passavamo il 90% del giorno insieme oggi non mi ha neanche salutato, mi fa strano questo. Io con lui ho un bel rapporto, non si parla di rapporto d’amore perché ce l’ho con mio marito, non metterei mai a repentaglio il mio matrimonio. Poi che io abbia un interesse è palese”.



E ancora: “Posso essere gelosa del nostro rapporto e il fatto che sia bastato l’ingresso di altre persone, mi fa capire che io sono stata solo una distrazione. Lui non dà valore, dice che si comporta con tutti così, quindi adesso so che adesso il nostro rapporto era una distrazione, persone così meglio perderle che trovarle”. Spinalbese ha ammesso di essersi sentito troppo coinvolto dopo la lettera di Brad: “Quando ho letto quella lettera mi sono sentito male, mi sono sentito complice di quel casino. Lei mi dice di non farmi paranoie, io invece me le faccio. Lei ha messo in chiaro che è amicizia, sembra che io la prendo in giro. A me interessa quello che pensa, perché mi dispiace, la vedo che non sta bene”.

