In attesa della puntata in diretta del 31 ottobre, fuori dal GF Vip 7 è spuntato il fidanzato segreto di Antonella Fiordelisi, anche se non è proprio sconosciuto. Ciò che la gente sapeva è che loro due avessero avuto una relazione sentimentale prima della sua esperienza nel reality show, ma che poi si erano lasciati definitivamente. A quanto pare le cose non starebbero affatto così e ora lui è uscito allo scoperto, facendo dichiarazioni bomba al sito Fanpage. Parole molto dure, quindi non è da escludere che Signorini possa informarla di questa novità.

All’esterno del GF Vip 7 questo fidanzato segreto di Antonella Fiordelisi ha esordito così nella sua intervista col giornalista di Fanpage: “Abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi appieno la sua esperienza nel programma. Avevamo entrambi paura di soffrire, ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”. Una vera e propria bomba gossip, visto che la giovane non sarebbe stata single proprio al 100%. E lui non ha gradito i suoi comportamenti.

GF Vip 7, il fidanzato segreto di Antonella Fiordelisi rompe il silenzio

Stando a quanto scritto anche dal sito Gossip e Tv, sulla concorrente del GF Vip 7 questo fidanzato segreto di Antonella Fiordelisi ha fatto sapere che si conoscono ormai da 5 anni, anche se la love story è nata nel recente passato. Basti pensare che per tutta l’estate sono stati una coppia. E poi lui ha aggiunto: “Per me è stato il mese e mezzo più brutto della mia vita, non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che era una pausa di riflessione”.

In seguito il quasi fidanzato di Antonella Fiordelisi, che si chiama Gianluca, ha detto ancora: “Anche sui social sono passato per il cornuto di turno e non riuscivo quasi ad uscire di casa per la vergogna. Lei ed Edoardo Donnamaria? Credo che sia frutto delle sue insicurezze, c’è solo tanta paura di restare da sola. Antonella ha preso Edoardo come un’ancora alla quale aggrapparsi. Comunque sicuramente non mi sento tradito, ma deluso sì. So che lì dentro è tutto amplificato, ma c’erano comunque dei tempi da rispettare. Non è bello che si lanci tra le braccia del ragazzino arrap***”.

Infine, Gianluca ha aggiunto su Antonella Fiordelisi: “Fuori c’è una persona innamoratissima di lei che l’aspetta. Ora vorrei un confronto – ha continuato a Fanpage -. Ce lo meritiamo entrambi, so che è innamorata di me e ho bisogno di guardarla negli occhi per capirla. A lei non piacciono né Edoardo né Antonino”.