Puntata particolare per il GF Vip 7 ed Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è stato convocato all’interno del confessionale da Alfonso Signorini per soffermarsi sul suo privato. Entrando nello specifico, gli sono state poste delle domande inerenti la sua sfera intima. E lui ha confessato di aver amato tre ragazze nella sua vita, ma non ha saputo una cosa molto importante che invece la produzione stava mostrando al pubblico e anche agli altri concorrenti. E per questo motivo Micol Incorvaia e Giaele De Donà lo hanno punzecchiato.

Ovviamente non essendo a conoscenza di quanto fatto dalla regia del GF Vip 7, Edoardo Tavassi non ha avuto molta facilità a comprendere di cosa stessero parlando. E quindi tutte le attenzioni sono state rivolte ad alcune foto che hanno fatto discutere anche moltissimi telespettatori. E un dubbio è serpeggiato nella mente delle due concorrenti, nonché nel pubblico. In tanti lo hanno paragonato in questa occasione a sua sorella Guendalina, ma vediamo insieme cosa è accaduto durante la diretta.

GF Vip 7, sfottò per Edoardo Tavassi da Micol e Giaele

Nel corso della puntata del GF Vip 7 Edoardo Tavassi ha parlato quindi delle sue ex fidanzate e ha confessato di non aver mai fatto tradimenti in vita sua. Ma non è stato questo il tema predominante di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, che invece quando lui ha fatto rientro in salotto, si è sentito dire delle frasi inaspettate. Ad iniziare è stata la sorella di Clizia, che è diventata praticamente la sua fidanzata. Quest’ultima ha infatti notato dei dettagli molto particolari su alcune immagini di lui, provenienti dal passato.

Micol ha esordito, affermando davanti a Tavassi: “A proposito di filtri, forse faresti meglio a usarli anche tu nelle foto“. La ragazza ha spiegato l’accaduto, dato che lui non stava capendo granché, e gli ha detto di aver visionato delle immagini di lui da giovane in cui non era affatto bello. E Giaele ha poi aggiunto: “Secondo me qualcosina l’ha rifatta“. La De Donà non ha escluso qualche ritocchino estetico, ma non ne abbiamo conferme, visto che a differenza di Guendalina non ha mai confessato di essere ricorso alla chirurgia.

E per vedere tutte le foto e per scoprire soprattutto le dichiarazioni di Edoardo Tavassi sui suoi amori del passato potete cliccare su video. Il filmato ha una durata di poco più di 11 minuti e qui lui si è finalmente aperto definitivamente anche su questa parte riservata della sua vita.