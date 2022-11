GF Vip 7, guai per Edoardo Tavassi: il fratello di Guendalina nella bufera. Sotto la lente di ingrandimento per i suoi modi fare stavolta ha fatto infuriare una concorrente. Nello specifico Sarah Altobello. Il confronto sotto gli occhi dei coinquilini con scambio di accuse pesanti. Sarah si è lamentata di essere presa in giro di continuo da Edoardo: “Tu tendi a inferieri sugli altri…io non voglio litigare, ti sto dicendo come la penso. Non tendere a sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa […] Io sono una gran signora. Io non ho autoironia?”.



“Ma cosa dici? Mi fai passare per una cretina che non capisce nulla. Io sono autoironica. Mi sento come una giullare”. Parole alle quali Edoardo ha replicato: “Questa discussione non ha senso, te lo giuro non ha senso. Io pensavo lo stessi facendo apposta, non sono venuto qua per litigare. Io pensavo che la prendessi come gioco. Se non vuoi scherzare lo devi dire. No che sbrocchi all’improvviso. Da oggi io non scherzo più con te, sarà inevitabile. Non posso scherzare con una persona che non è autocritica”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi umiliato da Sarah Altobello



Dopo la lite, Tavassi si è sfogato con gli altri Vipponi. “L’importante è che voi sappiate che io non lo faccio con malizia. Sono abituato con i miei amici a scherzare così. Io non sono una persona cattiva. Io non ho problemi, non scherzo più con lei. Non voglio far stare male la gente, non mi posso reprimere. Io sono abituato ad avere a che fare con gente autoironica.”



E ancora: “Io sono abituato a essere preso in giro. Io ci ridevo sempre”. Tanti i commenti fioccati in rete: “Edoardo hai rotto le scatole ha ragione Sara tu scherzi sempre cercando di sminuire gli altri facendoli volutamente passare per stupidi! Guarda che tu li dentro sei il meno intelligente di tutti anche se citi a memoria frasi di film famosi! Peccato che tu famoso non sei!!!”.



E ancora: “Sto Tavassi ha rotto il cazzo lui può fare e può dire tutto appena fai o dici qualcosa a lui non va bene più niente , ormai usa diciamo la sua “””””simpatia”””” come scusa per pararsi il culo da tutto. Ogni cosa eh io scherzo , eh io così , eh io colì e bastaaa suuu hai scartavetrato veramente il cazzoooo”.

