Altissima tensione al GF Vip 7. Edoardo Tavassi è stato aggredito da una concorrente e la notizia ha scioccato tutti. Nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginarsi una scena simile, che è stata tra l’altro raccontata da colei che ha avuto questo durissimo scontro con il fratello di Guendalina. Il gieffino si è reso protagonista di un gesto che ha indispettito la vippona, la quale ha reagito bruscamente. E la situazione è degenerata in pochissimo tempo fino alla vera e propria aggressione.

Inaspettatamente al GF Vip 7 Edoardo Tavassi è rimasto vittima di un episodio quasi da censura. Intanto, nei giorni scorsi ecco cosa ha detto Sofia Giaele De Donà parlando con Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: “Antonella è una che, per quanto non piaccia, le passerà sempre tutte le nomination”. Ma Edoardo Tavassi non è dello stesso avviso e infatti subito invita gli altri a ragionare diversamente: “Tesoro ti posso dire una cosa? Voi pensate che Antonella sia così forte al televoto perché vi fate condizionare dagli aerei.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi nel mirino: “Preso a calci da concorrente”

Nella casa del GF Vip 7 Edoardo Tavassi è stato criticato e poi praticamente malmenato da una compagna di avventura. Questo il racconto di colei che ha aggredito fisicamente l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “L’ho preso e gli ho dato un calcio in cu*** perché se lo meritava. Ma porca tr***, adesso fuori, fuori. Un po’ scherzo, ma adesso sono veramente incavolata. Fuori, fate i letti e ripulite il bagno”. Quindi, se l’è presa non soltanto con il fratello di Guendalina ma anche con altri vipponi.

A quanto pare Edoardo Tavassi ha mangiato del cibo, prendendolo direttamente dalla pentola. E questo ha fatto imbestialire tata Carla, una delle nuove arrivate. La donna ha avuto un litigio anche con Edoardo Donnamaria. L’atmosfera è diventata incandescente, quindi sicuramente nella prossima puntata del GF Vip 7 si riparlerà di questa situazione. La nuova concorrente non sta apprezzando affatto l’atteggiamento dei coinquilini e dunque la convivenza sta apparendo più difficile del previsto.

Tata Carla è la tata di Alfonso Signorini e lavora a Cortina d’Ampezzo al servizio del conduttore del GF Vip 7. Signorini disse a proposito di lei in passato: “Pranzo sempre a casa, la mia tata Carla prepara manicaretti meravigliosi”. E ora la 73enne ha iniziato questa esperienza nel reality show.