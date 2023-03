GF Vip 7, scoppia l’ennesima lite tra le due gieffine. L’aria è tesa tra i concorrenti rimasti in gioco nella casa di Alfonso Signorini che aspirano ad arrivare dritti al grande finale. Ma negli ultimi giorni sta davvero succedendo di tutto. La vicenda attira la luce dei riflettori e sul caso si è espresso anche Edoardo Tavassi.

Lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, tensione alle stelle nella casa del GF Vip 7. Il grande finale si avvicina e il pubblico italiano continua ad assistere a colpi di scena che segnano la storia dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. La vicenda delle ultime ore non poteva che attirare anche alcune considerazioni da parte del fidanzato di Micol, Edoardo Tavassi, già protagonista dell’ennesima bufera scatenata sui social dopo alcune considerazioni sull’ex schermistrice. Ma procediamo con ordine e vediamo di capirci meglio.

Lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi interviene: “Non lo avrei mai pensato…”

Che tra Antonella Fiordelisi e la coppia non sia mai corso buon sangue, ormai è un dato evidente a tutti. A questo, probabilmente, va aggiunta anche una buona dose di tensione tra i concorrenti, alla luce di un verdetto finale sempre più vicino. Nello specifico la lite scoppiata tra Micol e Antonella avrebbe portato l’ex schermitrice a una reazione immediata: “Ho capito che stavate parlando di me”, poi la replica di Micol: “Non stavo parlando di te, non sentirti protagonista”. “Per tua sfortuna lo sono”, ha poi detto Antonella. “Ah si, non me ne era accorta”, ha risposto Micol. Poi lo sfogo di Antonella con Milena Miconi. “Voglio stare da sola, tanto sto sempre da sola”, ha detto Antonella alla Miconi: “Stavo preparando le cose per Nikita e ho sentito ancora una volta il mio nome”.

Ma su questo aspetto, Milena Miconi ha provato a spiegare: “Ho detto che hai ragione sul fatto che quando c’è una discussione tra due persone, arrivano sempre in gruppo. Il tuo nome è venuto fuori da me”. Eppure Antonella Fiordelisi continua a tenersi strette le proprie considerazioni e le rivela: “Queste persone non devono più avere il mio nome in bocca. Quando arrivo io, fanno le facce strane, dicono: ‘Stiamo lontani dalla negatività’, si alzano e se ne vanno tutti. Mi hanno attaccato ancora una volta dicendo che ho strumentalizzato la storia. Ma come si permettono. Mi stanno continuando ad attaccare. Io mi stavo avvicinando a loro. Possono prendere in giro il pubblico ma non me. Non m’interessa neanche se esco adesso. Io esco con la coscienza a posto”.

Sulla vicenda sarebbe intervenuto anche Edoardo Tavassi che senza troppi giri di parole ha rivelato il suo punto di vista degli atteggiamenti dell’ex schermitrice: “Non utilizza il suo essere per fare vedere quello che è, utilizza gli altri. E adesso fa questa roba, tu stai bello tranquillo e sereno e torna lei a litigare. Lei ha due settimane per farci sbroccare e farci eliminare. Io lo vedo. Quando delle persone stanno tranquille e tu vieni e inizi a dire cose, vuol dire che stai cercando la lite. Tu non vuoi chiarire con le persone delle quali non hai stima. Lei, fuori da qua, non vuole vedere nessuno di voi. Lei non vuole recuperare un rapporto, lei vuole solo litigare. Non avrei mai pensato che a poche settimane dalla fine, cercasse ancora il litigio“.