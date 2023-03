GF Vip 7, quando manca sempre meno alla fine del programma il clima si riscalda, dentro la casa la tensione è palpabile e Edoardo Tavassi ha annunciato di voler presentare ad Alfonso Signorini una richiesta durante la prossima puntata. Il fratello di Guendalina è stato il quarto finalista raggiungendo anche la quasi fidanzata Micol al centro delle critiche dopo le parole su Nikita. Nel dettaglio Micol aveva rivelato di essere a conoscenza di alcune cose molto particolari senza però rivelarle.



Dura la reazione del pubblico: “È veramente cattiva Micol ha fatto un nascondendosi non ha mai fatto vedere veramente quello che è!! Sarebbe venuta fuori una persona cattiva invidiosa sé fosse stata se stessa! Infatti ogni tanto esce la vera lei ma poi si trattiene”. E ancora: “A prescindere da tutto a me questo accanimento da parte loro verso un’unica persona non piace. Proprio perché è un gioco una stretta di mano a Nikita avrebbero dovuto dargliela. In un gioco bisogna dare anche dimostrazione di sportività”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi: richiesta ad Alfonso Signorini



Micol che sembra avere problemi anche con Tavassi. La notte tra il 28 e il 29 marzo sarà ricordata a lungo dai telespettatori del GF Vip 7. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia erano all’interno del van e si erano già messi a letto, quando è nato un dialogo che improvvisamente ha assunto contorni più pesanti. Nonostante abbiano parlato a voce decisamente bassa, qualcuno sarebbe riuscito a captare le informazioni più preziose.



Ci sarebbero stati, secondo alcuni, addirittura degli insulti nei confronti della ragazza e per una ragione specifica. L’atteggiamento assunto dalla fidanzata Micol starebbe spianando la strada alla vittoria di Oriana Marzoli, cosa che lui comunque vorrebbe evitare. Proprio Oriana Marzoli è oggetto della richiesta che Edoardo Tavassi vorrebbe avanzare a Alfonso Signorini.



Ha deciso che in puntata dirà ad Alfonso Signorini di far fare l’imitazione del castoro a Oriana Marzoli, che ha dimostrato di saperlo fare alla perfezione. “In puntata dico ad Alfonso di farti fare il castoro. Hai la vittoria in tasca, le percentuali schizzano! Hai perso definitivamente Daniele ma il castoro è tuo”. Insomma, ne vedremo delle belle.