Emergono sempre più dettagli al GF Vip 7 su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che avrebbero avuto un litigio per una motivazione ben precisa. A distanza di ore dall’avvenimento, si è scoperto che prima della finale è nata una discussione che sarebbe stata anche abbastanza animata. La tensione prima dell’ultimo atto del reality show si fa sentire eccome e a farne le spese è adesso anche la coppia, che raramente ha avuto problematiche, infatti fino ad ora erano sempre andati d’accordo.

Ma al GF Vip 7 stanno uscendo fuori le prime incomprensioni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Parlando sempre della finalissima, Antonella Fiordelisi ha svelato chi vorrebbe come vincitore a Casa Chi: “Spero che Nikita vinca il GF Vip, ma la vedo dura. La sto supportando da fuori, ma spero che vada tutto come deve andare. Noi ci siamo dette che dobbiamo portare Persia in finale e lei alla fine è l’unica in mezzo agli Spartani. Lei è l’unica che si merita la finale tra quelli rimasti e spero che vinca”.

GF Vip 7, perché Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno litigato

La notte tra il 28 e il 29 marzo sarà ricordata a lungo dai telespettatori del GF Vip 7. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia erano all’interno del van e si erano già messi a letto, quando è nato un dialogo che improvvisamente ha assunto contorni più pesanti. Nonostante abbiano parlato a voce decisamente bassa, qualcuno sarebbe riuscito a captare le informazioni più preziose. Ci sarebbero stati, secondo alcuni, addirittura degli insulti nei confronti della ragazza e per una ragione specifica.

Il mistero è ancora fitto, infatti non abbiamo certezze al 100%, ma stando a quanto scritto dal sito Leggo, Tavassi avrebbe dei forti timori. L’atteggiamento assunto dalla fidanzata Micol starebbe spianando la strada alla vittoria di Oriana Marzoli, cosa che lui comunque vorrebbe evitare. Ha quindi fatto una reprimenda alla sorella di Clizia, ma probabilmente scopriremo di più nelle prossime ore. Quando gli Incorvassi potranno avere qualche chiarimento, che possa delineare meglio la situazione.

Nonostante tra gli Spartani ci sia stata sempre grande amicizia, ora tutti hanno il desiderio di vincere la trasmissione e quindi potrebbero anche nascere degli screzi inaspettati fino a questo momento. Vedremo se Oriana avrà qualche faccia a faccia con Tavassi e Micol.